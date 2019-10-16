Кабмін несподівано відклав нові правила щодо Донбасу: в чому справа

Кабінет міністрів України вирішив відтермінувати до 28 листопада набуття чинності нового порядку перетину лінії зіткнення на Донбасі.

Про це у середу, 16 жовтня, повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Зокрема з 29 жовтня згідно з цією постановою повинні змінитися правила перетину контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) між тимчасово окупованими територіями і підконтрольними українській владі, зокрема, для дітей до 14 років. За новими правилами при перетині лінії розмежування діти повинні були б мати паспорт для виїзду за кордон.

Кабмін несподівано відклав нові правила щодо Донбассу vchasnoua.com

Однак, отримавши численні звернення громадян та проаналізувавши ситуацію, міністерство ухвалило рішення про необхідність відтермінувати набуття чинності цих правил.

"На засіданні уряду набуття чинності постанови №815 було призупинене на 30 днів, тобто до 28 листопада цього року", – підсумували у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня Кабмін затвердив новий Порядок перетину лінії розмежування на Донбасі.

Головною відмінністю нового документа є те, що був змінений принцип визначення переліку товарів, які можуть перевозитися з/на тимчасово окуповану територію – з дозволених на заборонені.

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