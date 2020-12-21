Кабмін на терміновому засіданні звільнив Шкарлета, аби призначити міністром

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні звільнив Сергія Шкарлета з посади заступника міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції, щоб призначити його міністром освіти та науки.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі нардепа, постпреда КМУ у Верховній Раді Василя Мокана. Також на засіданні затвердили ще кілька кадрових рішень, уточнив він.

Так, Юлію Свириденко звільнено з посади першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за власним бажанням, Дениса Каплунова – з посади першого заступника голови Державної екологічної інспекції.

Також погоджено звільнення Романа Лещенка з посади Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у зв'язку з обранням міністром аграрної політики. Тимчасове виконання обов'язків голови Держгеокадастру покладено на начальника Управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва Олексія Пінчука.

Кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти та науки Верховна Рада затвердила 17 грудня 226 голосами.

Це було зроблено попри те, що 16 грудня Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виступив проти його призначення.

Всього через два дні після затвердження Шкарлета на посаду міністра нардепи від фракцій "Голос" і "Європейська солідарність" зареєстрували проєкт постанови про його звільнення. За призначення урядовця нібито проголосували деякі нардепи від ОПЗЖ, яких фізично не було в сесійній залі парламенту, уточнили вони.

Мокан розповів про рішення позачергового засідання Кабміну Telegram МОКАН_Zнає!

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами спікера Ради Дмитра Разумкова, кнопкодавство під час призначення міністром освіти Шкарлета могло мати місце, в ньому могли брати участь кілька депутатів

Він пообіцяв, що відеозаписи під час голосування в парламенті вивчатимуться.