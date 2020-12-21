Кабмін на терміновому засіданні призначив голову Державної фіскальної служби

Юрій Сергієнко Політика 21:01, 21.12.2020 Оновлено: 21:17, 21.12.2020

Кабінет міністрів на екстреному засіданні призначив Вадима Мельника головою Державної фіскальної служби України.

Про це в Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан. Рішення було ухвалено в понеділок, 21 грудня.

Він уточнив, що з Мельником буде укладено контракт на період дії карантину в країні.

"Призначення Мельника Вадима Івановича – главою Державної фіскальної служби України (шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину)", – написав Мокан.

Вадим Мельник.
logos-ukraine.com.ua

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