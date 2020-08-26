Іноземцям закрили в'їзд до України через коронавірус

Кабінет міністрів України закрив до кінця вересня в'їзд до країни іноземцям, крім тих, хто має документи на проживання, та низки інших категорій.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 26 серпня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, заборона діятиме лише на час карантину у зв’язку з COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Уряд розглядає питання про те, щоб майже до кінця вересня, закрити кордони для в'їзду іноземних громадян. Звичайно, окрім тих іноземців, які мають дозволи на проживання в Україні", – сказав він.

Насамперед, Кабмін вирішив:

на термін дії карантину тимчасово забороняється в’їзд на територію України іноземцям та особам без громадянства, крім певних категорій осіб;

відкорегувати порядок перетину КПВВ на лінії розмежування в Луганській і Донецькій областях, а також на адмінкордоні з Кримом;

уточнити перелік осіб, котрі підлягають самоізоляції.

Шмигаль пояснив що обмеження для перетину кордону не зачепить іноземних громадян, котрі є членами міжнародних та гуманітарних місій, екіпажів. А також додав, що Міністерство закордонних справ поінформує міжнародних партнерів України про відповідне обмеження на в'їзд.

Так, право в’їзду в Україну матимуть такі іноземні громадяни:

котрі прямують до країни транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд протягом двох діб;

які навчаються в українських ВНЗ країни;

котрі проходять військову службу в ЗСУ;

особи, які мають дозвіл на проживання в країні;

члени міжнародних гуманітарних місій;

біженці;

працівники дипмісій та члени їхніх родин;

водії повітряних, морських та наземних транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення;

діячі культури, учасники спортивних змагань тощо.

Зауважимо, що заборона набуває чинності з 00:00 29 серпня і діє до цього ж часу 28 вересня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн, які відносяться до "червоної" та "зеленої" зон залежно від епідемічної ситуації з COVID-19.

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