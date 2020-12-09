Кабмін хоче ввести локдаун в Україні з 8 січня: ЗМІ опублікували документ

Локдаун в Україні для стримування коронавірусу хочуть ввести з 8 січня 2021 року. Він триватиме майже три тижні – до 25 січня включно.

Відповідний проєкт постанови Кабінет міністрів планує обговорити й затвердити 9 грудня. Про це повідомляє Lb.ua, публікуючи документ (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За даними видання, яке посилається на джерела в уряді, нині дискусія щодо посилення карантину відкрита. А остаточно визначитися із датами й обмеженнями чиновники "мають намір сьогодні".

За пропозицією членів КМУ, карантин, який було запроваджено в Україні поки до кінця 2020 року, продовжать і наступного – до 28 лютого 2021-го.

Під час локдауну з 8 січня до 25 січня в Україні хочуть заборонити:

відвідування закладів освіти, крім дошкільних та спеціальних закладів;

роботу кафе, барів, ресторанів (крім на винос та доставку, й закладів харчування в аеропортах);

діяльність ресторанів у готелях із 23:00 до 06:00, крім надання послуг із харчування в готельному номері за замовленням;

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах (ТРЦ), крім купівлі товарів першої необхідності;

приймання відвідувачів у закладах розважальної діяльності;

роботу салонів краси, фітнес-залів, басейнів;

проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних;

роботу закладів культури, крім діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, що не є масовим заходом;

діяльність продовольчих і непродовольчих ринків.

Транспорт у період локдауну нібито працюватиме в звичному режимі, але обмеження будуть щодо перебування одночасної кількості пасажирів у салоні

До товарів і послуг першої необхідності віднесено:

ті, які відносяться до продуктів, лікарських засобів, медичних виробів, засобів гігієни, зв’язку, ветеринарних препаратів, кормів;

пальне.

В період локдауну дозволяється діяльність:

установ і організацій із надання фінансових послуг, інкасації та перевезення валютних цінностей;

операторів поштового зв’язку;

медичної і ветеринарної практики;

автозаправних комплексів (без зон харчування) й технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

перукарень і салонів краси за попереднім записом.

Підкреслюється, що торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися зі здійсненням адресної доставки замовлень.

Дію карантину черед COVID-19 хочуть продовжити ще до 28 лютого

Згідно з документом, із 11-го по 21 січня в Україні підприємствам, установам і організаціям рекомендовано за можливості встановити дистанційний режим роботи.

Тоді як про обмеження курсування громадського транспорту в проєкті постанови нічого не сказано. Попередньо, у країні продовжать діяти заборони на перевезення одночасної кількості людей (тобто більше, ніж передбачено сидячих місць у салоні).

Крім цього, додатково до обмежень уже діючого карантину, до 28 лютого пропонується заборонити:

діяльність культових споруд та приміщень , пристосованих під молитовні потреби (за умови їхньої наповненості більше 50% передбачених стаціонарних місць для сидіння);

релігійні заходи без стаціонарних місць для сидіння та на відкритому повітрі, які не забезпечують дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;

приймання відвідувачів у кінотеатрах і закладах культури та інших суб’єктах діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поряд, спереду та позаду) у кожному окремому кінозалі або залі;

приймання відвідувачів музеїв, виставок, галерей і т. д., які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. м приміщення.

Тоді як громадським закладам на годину подовжили час роботи, до 23-ої, однак розрахункові операції заборонені так само з 22:00.

Нагадаємо, що локдаун (англ. Lockdown – блокування), на відміну від карантину вихідного дня, передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за винятком деяких випадків). Він може бути введений на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.

В Україні існує два можливі варіанти сценарію щодо локдауну, і другий може коштувати тисяч людських життів.

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