Кабмін хоче ввести локдаун в Україні з 8 січня: ЗМІ опублікували документ
Локдаун в Україні для стримування коронавірусу хочуть ввести з 8 січня 2021 року. Він триватиме майже три тижні – до 25 січня включно.
Відповідний проєкт постанови Кабінет міністрів планує обговорити і затвердити 9 грудня. Про це повідомляє Lb.ua, публікуючи документ (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
За даними видання, яке посилається на джерела в уряді, нині дискусія щодо посилення карантину відкрита. А остаточно визначитися із датами й обмеженнями чиновники "мають намір сьогодні".
За пропозицією членів КМУ, карантин, який було запроваджено в Україні поки до кінця 2020 року, продовжать і наступного – до 28 лютого 2021-го.
Під час локдауну з 8 січня по 25 січня в Україні хочуть заборонити:
відвідування закладів освіти, крім дошкільної та спеціальних закладів;
роботу кафе, барів, ресторанів (крім на виніс та доставку, й закладів харчування в аеропортах);
діяльність ресторанів у готелях із 23:00 до 06:00, крім надання послуг із харчування в готельному номері за замовленням;
приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах (ТРЦ), крім купівлі товарів першої необхідності;
приймання відвідувачів у закладах розважальної діяльності;
роботу салонів краси, фітнес-залів, басейнів;
проведення усіх масових заходів, крім офіційних спортивних;
роботу закладів культури, крім діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, що не є масовим заходом;
діяльність продовольчих і непродовольчих ринків.
До товарів і послуг першої необхідності віднесено:
ті, які відносяться до продуктів, лікарських засобів, медичних виробів, засобів гігієни, зв’язку, ветеринарних препаратів, кормів;
пальне.
В період локдауну дозволяється діяльність:
установ і організацій із надання фінансових послуг, інкасації та перевезення валютних цінностей;
операторів поштового зв’язку;
медичної і ветеринарної практики;
автозаправних комплексів (без зон харчування) й технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
перукарень і салонів краси за попереднім записом.
Підкреслюється, що торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися зі здійсненням адресної доставки замовлень.
Згідно з документом, із 11-го по 21 січня в Україні підприємствам, установам і організаціям рекомендовано за можливості встановити дистанційний режим роботи.
Тоді як про обмеження курсування громадського транспорту в проєкті постанови нічого не сказано. Попередньо, у країні продовжать діяти заборони на перевезення одночасної кількості людей (тобто більше, ніж передбачено сидячих місць у салоні).
Крім цього, додатково до обмежень уже діючого карантину, до 28 лютого пропонується заборонити:
діяльність культових споруд та приміщень, пристосованих під молитовні потреби (за умови їхньої наповненості більше 50% передбачених стаціонарних місць для сидіння);
релігійні заходи без стаціонарних місць для сидіння та на відкритому повітрі, які не забезпечують дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;
приймання відвідувачів у кінотеатрах і закладах культури та інших суб’єктах діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поряд, спереду та позаду) у кожному окремому кінозалі або залі;
приймання відвідувачів музеїв, виставок, галерей і т. д., які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. м приміщення.
Тоді як громадським закладам на годину подовжили час роботи, до 23-ої, однак розрахункові операції заборонені так само з 22:00.
Нагадаємо, що локдаун (англ. Lockdown – блокування), на відміну від карантину вихідного дня, передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за винятком деяких випадків). Він може бути введений на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.
В Україні існує два можливі варіанти сценарію щодо локдауну, і другий може коштувати тисяч людських життів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в МОЗ заявили, що медична система без введення локдауну "спокійно проходить новорічні свята" до 7-10 січня.
Водночас колишній заступник глави МОЗ Павло Ковтонюк виступив за термінове введення локдауну. Він переконаний, що приблизно через місяць регіони повинні поступово виходити з нього.
Адже відтермінування жорсткого карантину може привести до того, що кількість смертей від коронавірусу в Україні до кінця року наблизиться до 20 000.