Кабмін Гончарука може ліквідувати райони в Україні: названо два варіанти

В рамках реформи децентралізації в Україні можуть повністю скасувати райони як територіально-адміністративні одиниці.

Про це повідомив перший заступник міністра розвитку громад і територій України Дмитро Живицький в ефірі ObozTV. За його словами, зараз розглядається два варіанти – укрупнення районів або їхня ліквідація.

"Районів як адміністративних одиниць може взагалі не бути. Зараз розглядається така система адміністративно-територіального устрою, коли і районні державні адміністрації, і районні ради припинять своє існування", – розповів Живицький.

Він пояснив, що децентралізація передбачає передачу ресурсів, фінансів, повноважень і відповідальності місцевим громадам. "І середній, районний, рівень – по суті не потрібен", – вважає чиновник.

За його інформацією, остаточний варіант реформи поки не затверджений.

"Як буде – я на 100% не можу сказати. Треба ухвалити відповідні законодавчі ініціативи та зміни до Конституції. Перший варіант, сформований ще попереднім урядом – що буде укрупнення районів, тобто в кожній області буде не 20-25 районів, а 10-12 районів. Інший підхід – коли взагалі районна ланка не потрібна", – зазначив заступник міністра.

Живицький уточнив, що особисто він підтримує скасування районів.

"Я 3,5 року працював в регіональній владі, в Сумській ОДА. І можу сказати – нехай не ображаються мої колишні колеги – що районні ради і районні адміністрації абсолютно не потрібні", – запевнив він.

Чиновник додав, що це питання вже обговорювалося з профільними асоціаціями – Асоціацією сільських рад, Асоціацією малих міст, Асоціацією міст України.

"Вони теж, як представники органів самоврядування, не бачать необхідності в існуванні цієї посередницької ланки", – повідомив представник Кабміну.

За прогнозами Живицького, остаточне рішення про нову систему управління державою на регіональному та місцевому рівні буде ухвалене протягом 2-3 місяців.

Реформа децентралізації в Україні розпочалася ще в 2014 році etcetera.media

Як писав OBOZREVATEL, раніше заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів про "дорожню карту" децентралізації – за його словами, новий адміністративно-територіальний устрій поширюватиметься, зокрема, на тимчасово непідконтрольні Україні райони Донбасу і Криму.

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