Кабмін дозволив призначити ексзаступницю Єрмака головою Чернігівської ОДА
Кабінет міністрів погодив кандидатуру колишньої заступниці голови Офісу президента Андрія Єрмака Анни Коваленко на посаду очільниці Чернігівської обласної державної адміністрації.
Про це повідомив нардеп від "Слуги народу", представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Telegram-каналі "МОКАН_Zнає!". За його словами, рішення було ухвалене на засіданні 28 вересня.
"На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: погодити призначення (проєкт указу президента України) Коваленко Анни Миколаївни – головою Чернігівської обласної державної адміністрації", – сказано у повідомленні.
Крім того, уряд погодив звільнення Валерія Жалдака з посади заступника міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції (у зв'язку із переходом на іншу роботу – на посаду першого заступника Кіровоградської ОДА). А також звільнення Володимира Купрія з посади першого заступника голови Нацагентства з питань державної служби (відповідно до ч. 1 ст. 87 закону "Про державну службу" – припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення).
Нагадаємо, АннаКоваленко – голова всеукраїнської ГО "39 жіноча сотня Самооборони Майдану" і координаторка ГО "Антикорупційний рух України", радниця голови держслужби спецзв'язку та захисту інформації.
10 вересня 2019 року достроково склала повноваження народної депутатки у зв'язку з призначенням її заступником керівника Офісу президента.
22 квітня президент Володимир Зеленський звільнив Коваленко з посади заступниці з питань оборони керівника ОП Андрія Єрмака і призначив замість неї Романа Машовця. Саму ж Коваленко призначили заступницею міністра розвитку громад та територій.
Зазначимо, 12 вересня голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко подав заяву про відставку з посади. Причиною звільнення, за словами посадовця, стало позбавлення його впливу на кадрову політику і формування складу кандидатів до обласної ради.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавічус написав заяву про звільнення.