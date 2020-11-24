Кабмін попереджатиме українців про посилення карантину за 7 днів: текст постанови

Постанова Верховної Ради "Про своєчасне інформування громадян в разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення" оприлюднили в газеті "Голос України", вона вступить в силу з 25 листопада 2020 року.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Верховної Ради України. Парламентарії зобов'язали Кабінет міністрів запроваджувати карантинні обмеження на певних територіях виключно за умови оприлюднення такого рішення не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку їхньої дії.

Дія постанови поширюється на заборону на:

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;

відвідування закладів освіти здобувачами освіти;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури;

приймання відвідувачів у кінотеатрах;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;

покидати місця свого проживання.

Для запобігання поширенню COVID-19 Уряд має запроваджувати на відповідній території більше одного із зазначених заходів винятково за умови оприлюднення відповідного рішення про це не пізніше ніж за сім календарних днів до початку їх дії.

Крім того, Уряд має не пізніше ніж за сім календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів внести до парламенту законопроєкт щодо надання державної підтримки й пільг населенню та суб’єктам господарювання, які зазнають негативних наслідків у зв’язку з посиленням протиепідемічних заходів.

Постанова ВР №1004-IX набуває чинності 25 листопада Facebook Верховної Ради

Про посилення карантину попереджатимуть за тиждень Facebook Верховної Ради

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 17 листопада, Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів заздалегідь попереджати про введення карантину. За відповідний проект постанови №4320 "Про своєчасне інформування громадян в разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення" проголосували 303 нардепа.