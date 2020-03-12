Кабмін 41 день не виконував рекомендації РНБО по боротьбі з коронавірусом: розкриті деталі

Рада національної безпеки і оборони ще 31 січня направила Кабінету міністрів рекомендації щодо попередження поширення коронавірусу, які почали виконуватися тільки з 12 березня.

Копію листа РНБО отримало ZN.UA від учасників наради по ситуації з коронавірусом, яка пройшло 12 березня у спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. За інформацією видання, навколо цього документа відбулася жорстка дискусія.

Секретар РНБО Олексій Данилов Facebook РНБО

У листі рекомендується уряду заборонити експорт медичних масок, респіраторів і інших товарів протиепідемічного призначення.

zn.ua

"На нараді обговорювалася також можливість проведення наступного тижня позачергового засідання Ради з питань коронавірусу, в тому числі прийняття окремого закону і внесення відповідних змін до низки законів. Однак не виключено, що Рада піде на карантин", – відзначає видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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