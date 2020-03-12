Кабмін 41 день не виконував рекомендації РНБО по боротьбі з коронавірусом: розкриті деталі

Рада національної безпеки і оборони ще 31 січня направила Кабінету міністрів рекомендації щодо попередження поширення коронавірусу, які почали виконуватися тільки з 12 березня.
Копію листа РНБО отримало ZN.UA від учасників наради по ситуації з коронавірусом, яка пройшло 12 березня у спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. За інформацією видання, навколо цього документа відбулася жорстка дискусія.
Секретар РНБО Олексій Данилов
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У листі рекомендується уряду заборонити експорт медичних масок, респіраторів і інших товарів протиепідемічного призначення.
zn.ua
"На нараді обговорювалася також можливість проведення наступного тижня позачергового засідання Ради з питань коронавірусу, в тому числі прийняття окремого закону і внесення відповідних змін до низки законів. Однак не виключено, що Рада піде на карантин", – відзначає видання.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
У Києві та в усій країні в цілому ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у світі.
Після оголошення карантину в Україні в ряді супермаркетів і магазинів різних міст почали "змітати" товари.
У продуктових магазинах Києва поки немає ніякого ажіотажу, на полицях все ще багато товарів.
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