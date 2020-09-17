Кабінет міністрів України створили 29 років тому: прем'єром був Вітольд Фокін. Список

Рівно 19 років тому, 17 вересня 1991 року, було створено перший Кабінет міністрів України. Очолив його український політичний діяч, народний депутат Вітольд Фокін – нині перший заступник глави делегації в ТКГ щодо Донбасу.

OBOZREVATEL пропонує згадати, яким був перший уряд незалежної України і хто увійшов до його складу.

Кабінет міністрів України: історія

Уряд УРСР було засновано законом від 18 квітня 1991 року як вищий орган державного управління УРСР, а 17 вересня того ж року в Конституції було закріплено назву Кабінет міністрів України.

Першим прем'єр-міністром незалежної України став Вітольд Фокін – політичний діяч, народний депутат СРСР і Верховної Ради України 1-го скликання, нині – перший заступник глави делегації в ТКГ щодо Донбасу.

Вітольд Фокін став першим прем'єр-міністром незалежної України Фото: 24 канал

Склад першого Кабінету міністрів України

Вітольд Фокін – прем'єр-міністр;

Микола Голушко – глава Комітету державної безпеки;

Костянтин Масик – перший віце-прем'єр-міністр;

Олександр Масельський – віце-прем'єр-міністр;

Анатолій Мінченко – міністр у справах економіки;

Віктор Антонов – міністр з питань оборонного комплексу і конверсії;

Олександр Ткаченко – міністр з питань аграрної політики та продовольства;

Володимир Пєхота – секретар Кабінету міністрів;

Володимир Борисовський – міністр з питань інвестиційної політики та будівельного комплексу;

Віктор Гладуш – міністр з питань промисловості і транспорту;

Володимир Лановий – міністр з питань власності і підприємництва;

Євген Марчук – міністр з питань оборони, національної безпеки і надзвичайних ситуацій;

Віталій Бойко – міністр юстиції;

Андрій Василишин – міністр внутрішніх справ;

Олександр Коваленко – міністр фінансів;

Олег Слєпічев – міністр торгівлі;

Юрій Спіженко – міністр охорони здоров'я;

Валерій Борзов – міністр у справах молоді та спорту;

Валерій Самоплавський – міністр лісового господарства;

Анатолій Зленко – міністр закордонних справ;

Віталій Скляров – міністр енергетики і електрифікації;

Микола Борисенко – міністр статистики;

Іван Зязюн – міністр народної освіти;

Лариса Хоролець – міністр культури;

Георгій Готовчиц – міністр у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

Юрій Щербак – міністр охорони навколишнього природного середовища;

Віктор Сальников – міністр у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва;

Валерій Кравченко – міністр зовнішньоекономічних зв'язків;

Костянтин Морозов – міністр оборони України;

Аркадій Єршов – міністр соціального забезпечення;

Григорій П'ятаченко – міністр фінансів України;

Михайло Каскевич – міністр праці;

Петро Таланчук – міністр освіти;

Олексій Коваль – глава Державного митного комітету України;

Валерій Губенко – глава Державного комітету у справах охорони державного кордону;

Володимир Прядко – глава правління Фонду державного майна;

Василь Ткачук – міністр сільського господарства і продовольства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фокін заявив про необхідність надати особливий статус всьому Донбасу, а не тільки окупуваним районам. Також він висловився про можливий компроміс з РФ – Україна погоджується на загальну амністію на Донбасі, а Росія знімає вимогу про внесення особливого статусу до Конституції. Крім того, він висловив згоду вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.