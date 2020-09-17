Кабінет міністрів України створили 29 років тому: прем'єром був Вітольд Фокін. Список

Рівно 19 років тому, 17 вересня 1991 року, було створено перший Кабінет міністрів України. Очолив його український політичний діяч, народний депутат Вітольд Фокін – нині перший заступник глави делегації в ТКГ щодо Донбасу.
OBOZREVATEL пропонує згадати, яким був перший уряд незалежної України і хто увійшов до його складу.
Кабінет міністрів України: історія
Уряд УРСР було засновано законом від 18 квітня 1991 року як вищий орган державного управління УРСР, а 17 вересня того ж року в Конституції було закріплено назву Кабінет міністрів України.
Першим прем'єр-міністром незалежної України став Вітольд Фокін – політичний діяч, народний депутат СРСР і Верховної Ради України 1-го скликання, нині – перший заступник глави делегації в ТКГ щодо Донбасу.
Склад першого Кабінету міністрів України
Вітольд Фокін – прем'єр-міністр;
Микола Голушко – глава Комітету державної безпеки;
Костянтин Масик – перший віце-прем'єр-міністр;
Олександр Масельський – віце-прем'єр-міністр;
Анатолій Мінченко – міністр у справах економіки;
Віктор Антонов – міністр з питань оборонного комплексу і конверсії;
Олександр Ткаченко – міністр з питань аграрної політики та продовольства;
Володимир Пєхота – секретар Кабінету міністрів;
Володимир Борисовський – міністр з питань інвестиційної політики та будівельного комплексу;
Віктор Гладуш – міністр з питань промисловості і транспорту;
Володимир Лановий – міністр з питань власності і підприємництва;
Євген Марчук – міністр з питань оборони, національної безпеки і надзвичайних ситуацій;
Віталій Бойко – міністр юстиції;
Андрій Василишин – міністр внутрішніх справ;
Олександр Коваленко – міністр фінансів;
Олег Слєпічев – міністр торгівлі;
Юрій Спіженко – міністр охорони здоров'я;
Валерій Борзов – міністр у справах молоді та спорту;
Валерій Самоплавський – міністр лісового господарства;
Анатолій Зленко – міністр закордонних справ;
Віталій Скляров – міністр енергетики і електрифікації;
Микола Борисенко – міністр статистики;
Іван Зязюн – міністр народної освіти;
Лариса Хоролець – міністр культури;
Георгій Готовчиц – міністр у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
Юрій Щербак – міністр охорони навколишнього природного середовища;
Віктор Сальников – міністр у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва;
Валерій Кравченко – міністр зовнішньоекономічних зв'язків;
Костянтин Морозов – міністр оборони України;
Аркадій Єршов – міністр соціального забезпечення;
Григорій П'ятаченко – міністр фінансів України;
Михайло Каскевич – міністр праці;
Петро Таланчук – міністр освіти;
Олексій Коваль – глава Державного митного комітету України;
Валерій Губенко – глава Державного комітету у справах охорони державного кордону;
Володимир Прядко – глава правління Фонду державного майна;
Василь Ткачук – міністр сільського господарства і продовольства.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фокін заявив про необхідність надати особливий статус всьому Донбасу, а не тільки окупуваним районам. Також він висловився про можливий компроміс з РФ – Україна погоджується на загальну амністію на Донбасі, а Росія знімає вимогу про внесення особливого статусу до Конституції. Крім того, він висловив згоду вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.