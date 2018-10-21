Йорданія повертає собі землі, які орендував Ізраїль

Йорданія вирішила не подовжувати угоду щодо територій, які Ізраїль орендував протягом 24 років. Ізраїль сподівається провести переговори щодо цього питання.Король Йорданії Абдулла ІІ у неділю, 21 жовтня, оголосив, що його країна не планує подовжувати договір з Ізраїлем про оренду прикордонних територій в районах Нахараім і Арава, який був підписаний у 1994 році.

"Ми повідомили Ізраїлю про припинення дії додатків до мирної угоди стосовно Бакури та Гумара", - сказав король, цитує державне інформаційне агентство Petra. Він зазначив, що ці території є "йорданськими землями та залишаться з Йорданією". Мирна угода була підписана колишнім прем'єр-міністром Ізраїлю Іцхаком Рабіном і батьком нинішнього короля - королем Хусейном.

Згідно з угодою, Ізраїль мав приватну власність на землю та спеціальні права на проїзд у Бакуру в північно-західній частині Йорданії та Гумар на півдні. Ізраїль має повернути ці території через рік, коли спливає термін оренди.

Король Абдулла ІІ зіштовхнувся із тиском з боку парламенту Йорданії, який вимагав не подовжувати оренду цих територій, пише ізраїльська газета Haaretz. 87 законодавців також підписали відповідне клопотання з цього питання.

Натомість керівництво Ізраїлю сподівається ще вести переговори з Йорданією стосовно подальшої оренди цих територій. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, Ізраїль почне переговори про можливість подовження чинної угоди, передає агенція Reuters.

Згідно з додатками до мирної угоди, Ізраїль орендує у Йорданії тисячу акрів (405 гектарів) сільськогосподарських угідь у південній частині його кордону з Йорданією, а також невелику територію, відому, як "Острів Миру" біля Галілейського моря.