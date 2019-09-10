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10 вересня • оновлено в 22:23
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"Йому простіше віддати Кремль!" Сенцов висловив позицію Путіна щодо Криму

5.2т Читати матеріал російською

Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну простіше віддати Кремль, ніж анексований Крим.

Таку думку висловив український режисер Олег Сенцов на своїй першій після звільнення пресконференції у вівторок, 10 вересня.

"Путін Крим не віддасть, йому простіше віддати Кремль. До цього він літав зі стерхами, а потім придумав Крим. Зміна режиму в Росії неминуча. Дракони теж вмирають. Це неминуче. Можливо, він помре за цього режиму, його проведуть красиво. Або буде наступник. Чи революція. Вони бувають різними", — зазначив він.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Скріншот відео

За його словами, зміна режиму в Росії неминуча.

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"Коли напали, треба захищатися. Потім можна розмовляти. Корінні зміни можливі, якщо прийде умовний Навальний. Ой, він не віддає. Значить, демократ, який віддасть. Другий варіант — неспокійний, який може принести громадянську війну, відвалиться Кавказ. Це кров, цього варіанту я б не хотів. Сподіваюся, це буде мирно і Крим ми повернемо", — додав Сенцов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цій же пресконференції Сенцов зазначив, що повернення до окупованого Крим можливо тільки на танках.

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Тема
Анексія Криму
Особи
Олег Сенцов Володимир Путін
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Воно зарабатывает на кастрюлю,это их любимый головной убор.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это питух будет петь любую песню в своём сви-домитом гадюшнике,ему надо зарабатывать очки.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это питушок дырявый сейчас будет петь любую песню,в этом свидомитом га-дюшнике ему нужны очки.
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