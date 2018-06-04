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"Йому буде непереливки": Гройсман взявся за скандального Лінчевського

2.6тЧитати новину російською

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розпорядився порушити дисциплінарне провадження стосовно заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського.

Рішення було прийнято в зв'язку з заявою Лінчевського про недоцільність витрачання грошей на лікування онкохворих, оскільки "вони всі помруть", повідомив на своїй сторінці в Facebook прес-секретар прем'єра Василь Рябчук.

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"Сьогодні прем'єр дав вказівку порушити дисциплінарне провадження стосовно заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського. Мета - вивчення інформації, поширеної в ЗМІ, щодо його висловлювань. Знаючи прем'єра, впевнений: якщо скандальні слова заступника міністра про смертельно хворих людей дійсно мали місце бути - йому точно буде непереливки ", - зазначив Рябчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня Лінчевський заявив, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно , оскільки "вони все одно помруть".

У свою чергу, голова правління національного руху за трансплантацію Юрій Андрєєв закликав Кабмін звільнити Лінчевського.

Також МОЗ взяв відповідальність за заяву заступника Супрун.

Читайте всі новини по темі "Боротьба з онкологією" на сайті "Обозреватель".

Тема
Боротьба з онкологією
Особи
Володимир ГройсманУляна Супрун
Місце
Україна
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