"Йолка", страуси, "проффесор": ляпи, якими "прославився" Янукович

Експрезиденту України Віктору Януковичу, який довів країну до війни, 9 липня виповнилося 69 років. Крім своєї безславної втечі і спроби здати Україну російським окупантам він запам'ятався всім вічними конфузами, які стали приводом для створення безлічі забавних мемів і жартів.

OBOZREVATEL склав для своїх читачів добірку найяскравіших курйозів Януковича, які стали невід'ємною частиною його "досьє".

Віктор Янукович

Яєчна "атака"

У 2004 році в Івано-Франківську кандидат у президенти Віктор Янукович пережив "яєчний замах" — від кинутого студентом яйця він скорчився і впав. Піарники Януковича заявили, що кандидат у президенти потрапив у реанімацію і впав в "колаптоїдний стан" через влучання в нього "важкого тупого предмета". Коли правда відкрилася, Януковича ще довго дражнили "важким тупим предметом".

"Проффесор"

Віктор Янукович зробив знаменитий граматичний "ляп" — перераховуючи свої "наукові заслуги", написав "проффесор" із двома "ф". Недоладної помилки він припустився, заповнюючи анкету в ЦВК у 2004 році. Характерно, що крім неї у документі було знайдено ще 11 помилок.

Цукерки для Путіна

Будучи прем'єр-міністром, Янукович намагався нагодувати цукерками президента Росії Володимира Путіна і прем'єр-міністра Дмитра Медведєва просто на трибуні. Тоді Медведєв прийняв частування, а Путін — відмовився. Епічний ролик багато років гуляв мережею і був кумедно обіграний із доповненнями народної творчості.

Зловісний знак на інавгурації

Вступ Віктора Януковича на посаду не обійшовся без пригод. Напередодні інавгурації перед Януковичем зачинилися двері до Верховної Ради. Багато хто розцінив цей інцидент як тривожний знак — як виявилося пізніше, недарма.

Фатальний вінок

Під час покладання квітів до Меморіалу Слави у Києві через сильний вітер із дощем на Януковича впав величезний ритуальний вінок. У цій події багато хто також побачив погану прикмету.

Поет Чехов, Анна Ахметова та інші літературні "пізнання"

Після вступу на посаду президента Януковича почали називати "знавцем" літератури. Спершу він назвав російського письменника Антона Чехова "великим українським поетом". Поетесу Анну Ахматову він величав Анною Ахметовою. Українського письменника Гулака-Артемовського — Артьомовським (можливо, на честь виробленого на Донбасі шампанського. — Ред.). Одеського письменника Ісаака Бабеля переплутав з діячем німецького робітничого руху Августом Бебелем. Крім того, на відкритті "Донбас-Арени" Янукович цитував поета Павла Безпощадного, назвавши його Павлом Безсмертним. Також президент був помічений у цитуванні Івана Франка.

"Йолка"

Напередодні нового 2011 року Янукович пояснював, чому з центру міста прибрали наметове містечко. Після п'яти секунд роздумів він не зміг пригадати українське слово "ялинка" і сказав, що на Майдані встановлять новорічну "йолку".

"Низькозбагачений Іран"

Під час зустрічі з президентом США Бараком Обамою Віктор Федорович винайшов новий хімічний елемент — "низькозбагачений Іран".

"Увімкни Україну!"

Напередодні "Євро-2012" Янукович не зміг вимовити гасло промокампанії України, яка демонструвалася на світових телеканалах — "Увімкни Україну!". Він читав свій виступ із папірця.

"Я просто підтримував страусів"

У червні 2015 року Янукович після довгого затишшя дав інтерв'ю західним ЗМІ і заявив, що в розкішному маєтку "Межигір'я" йому належав лише один будинок. Колишній президент також заявив, що зоопарк зі страусами на території резиденції – не його власність. За словами Януковича, він просто "підтримував цих страусів", які "просто жили там".

"Остановитесь!" і ручка

Усунутий від влади президент України Віктор Янукович під час пресконференції у Ростові-на-Дону зламав ручку, вибачаючись перед українським народом. Намагаючись приховати свій гнів, цим жестом він навпаки видав злість, яка нуртувала у ньому.

Не менш епічним стало відео з його істеричним вигуком на адресу українців "Остановитесь!" після виборів президента у травні 2014 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 лютого у Москві експрезидент-утікач Віктор Янукович провів пресконференцію на тему "Актуальні питання української політики". "Легітимний" відповів на запитання про вибори в Україні, появу єдиної Православної церкви, анексію Криму Росією та війну на Донбасі.

Глядачі помітили, що у Януковича за роки після переїзду до РФ помітно змінилася зовнішність. Так, ексглава держави з'явився в окулярах, він суттєво набрав вагу.

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