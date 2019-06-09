"Йдемо вперед зі щитом і мечем!" Парубій виступив із сильною промовою на з'їзді "ЄС"

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій виступив з потужним посланням до українців на з'їзді партії "Європейська Солідарність", в якій він зайняв другий номер у списку.

У своїй промові він закликав співгромадян не забувати про вже досягнуті перемоги і нагадав про те, як важливо боротися з реваншистами, які намагаються повернути Україну під рабське ярмо Москви (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нижче наводимо повний текст виступу Парубія.

Андрій Парубій Скріншот відео

Останнім часом ми бачимо багато поганих новин. Деякі з них іноді навіть здаються просто поганими жартами. І дійсно, останній місяць нам рідко дає підстави для оптимізму. У нашому таборі чутно голоси зневіри, голоси, які говорять про втрачену надію. І навіть є голоси, які говорять про поразку. Але я завжди відповідаю на це – ми всі разом проходили і важчі часи. Я завжди згадую початок Майдану, коли людей на протесті було не так багато, як в останній період, а банда Януковича була сильною. Тоді довгими зимовими ночами ми пили на Майдані гірку каву і вірили.

Якби хтось тоді сказав, що через кілька місяців Янукович втече, що почнеться російська агресія, а українська армія постане з попелу і буде давати відсіч ворогу під гімн ОУН і офіційне вітання "Слава Україні!"... Якби хтось тоді сказав, що ми будемо в Києві їхати по проспекту Бандери і по вулиці Шухевича, а по всій країні не залишиться жодного пам'ятника Леніну... Що курс в ЄС і НАТО стане конституційною нормою, відродиться українська пісня, українське кіно, українська мова, що українська церква отримає незалежність і стане рівною з іншими церквами світу, українці без віз зможуть подорожувати по всій Європі... Що історичний ворог України, завдяки нашій дипломатії і особисто Петру Порошенку, стане вигнанцем на історичній арені і буде подихати від санкцій! Якби хтось таке розповів в одну з зимових ночей на Майдані, якби хтось сказав, що все це буде правдою через п'ять років, це звучало б фантастично, це давало б підстави думати, чи каву ми п'ємо. Тепер все це стало українською дійсністю, реальністю. І ми це зробили – українці і кожен в цьому залі!

Кожен на своїй ділянці фронту – хто на передовій в окопах, хто в парламенті, цілодобово працюючи над законопроектами. Як, наприклад, над законом про державну мову, нашим великим виграним боєм. Хтось на дипломатичному полі бою, представляючи Україну перед усім світом як країну, яка бореться за свободу і гідність. Хтось в уряді, хтось як волонтер, але кожен з присутніх вніс свій внесок в перемогу. А всі разом ми – українська сила!

Під обстрілом Москви ми міняли Україну. Це виглядало, як боєць, який сам собі перев'язуючи рану, продовжує відстрілюватися і навіть переходить в атаку, як це було з українською армією, коли головнокомандувач віддав наказ перейти в контрнаступ. І ми перейшли! Це була велика українська перемога за довгий період нашої історії.

У 2014 році багато хто вже стер Україну з карти світу, багато хто списав нас з рахунків, але ми вистояли і запустили незворотні зміни. Нація змінюється. Ми ніколи не повернемося в рабське ярмо, як би цього не хотіли ці демони з минулого, які сьогодні знову намагаються взяти під контроль нашу країну. Ця антиукраїнська нечисть, яка прагне знову затягнути нас в смертельні обійми Москви.

Вони йдуть на вибори, щоб знищити Україну. Їх завдання – капітулювати під нібито хорошими гаслами федералізації, народовладдя, так званого миру на умовах Москви. Вони хочуть знищити всі наші досягнення – нашу мову, церкву, курс в НАТО. Але сили реваншу отримають гідну і жорстку відповідь. В нашій державі досить гідних і мужніх громадян, які зупинять ворожі плани.

Побратими, не думайте про вибори. Забудьте про рейтинги. Ми з вами на війні. Це наша війна, як на Майдані, так і на сході. Ми з вами повинні зупинити навалу популізму, реваншизму й іноді підліткової безвідповідальності деяких діячів, які вважають себе політиками. Від рішень наступного парламенту залежить доля держави. Я це точно знаю як голова Верховної Ради. Це не іграшки. Це не КВК, це не шоу. Противагою медведчукам у парламенті повинна бути українська сила. Не можна без нагляду залишати в кімнаті дітей з сірниками. У кімнаті повинні бути дорослі. Той, хто може ухвалювати рішення, непопулярні і важкі, у кого достатньо сили волі й духу йти на пряме протистояння з ворогом.

Досить хайпу, челленджів і хештегів, досить приколів! Ми повинні захистити Україну! Ми робили це не раз і зробимо в цей раз. Хочу знову перенестися в ті зимові ночі на Майдані. Ми перемогли тоді, тому що вірили, що ці нереальні і фантастичні речі можна здійснити. Пасивна більшість тоді вважала багатьох з нас божевільними, але наша віра стала перемогою. І зараз, коли знову рахують відсотки і вибирають бренди, ми повинні просто йти вперед зі щитом віри і з мечем правди в руках, під знаменами святого архангела Михаїла, під дзвони Михайлівського, які б'ються в унісон з нашими серцями, як в ту грудневу ніч. Йдемо вперед до перемоги! Тримаємо стрій! Плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ! Слава Україні!

Як повідомляв OBOZREVATEL, політична партія "Європейська солідарність" п'ятого президента України Петра Порошенка 9 червня провела свій вирішальний з'їзд, на якому оприлюднили і затвердили список кандидатів в загальномандатному та одномандатному округах на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

В першу десятку списку нової партії Порошенка увійшли він сам, Андрій Парубій, Ірина Геращенко, Михайло Забродський, Софія Федина, Мустафа Джемілєв, Яна Зінкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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