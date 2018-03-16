"Йдемо далі заяв": Клімкін заявив про конкретні заходи проти РФ

Україна наполягатиме, щоб союзники ввели нові санкції проти Росії через проведення виборів президента РФ в окупованому Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, наголосивши, що засудити і не визнавати це "волевиявлення" повинні на 100% у всьому цивілізованому світі.

"Ми повинні піти далі заяв. Тому, по-перше, буде розмова з міністрами про можливість санкцій щодо тих, хто брав участь в організації цих виборів або сприяв цим виборам. Причому це можуть бути як європейські санкції, так і національні санкції", - відзначив глава української дипломатії в інтерв'ю ВВС.

За його словами, якщо це залишити просто так на рівні заяв, то в Росії можуть сказати "ну засудили, і що далі?".

"Звичайно, не так просто і не так однозначно виявити всіх, хто до цього був причетний. Але будемо намагатися це робити", - додав Клімкін.

Нагадаємо, Євросоюз офіційно заявив, що не визнає результати виборів президента РФ в Криму.