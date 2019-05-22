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Йде служити народу: оприлюднено невідоме відео з інавгурації Зеленського

7.2тЧитати матеріал російською

Команда новопризначеного президента Володимира Зеленського оприлюднила відео з підготовки до інавгурації.

Відповідні кадри "закулісся" урочистої церемонії виклали у Facebook Команди "Зе".

Саундтреком до нього стала мелодія з серіалу "Слуга народу".

Коли Зеленський прямував до Верховної Ради, оператор запитав, чи пам'ятає він, як стати президентом і залишитися людиною? Зеленський відповів, що так, і додав, що поки все правильно.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

По дорозі до ВР він робить селфі з дружиною і вітається з людьми навколо.

Також, прямуючи з парламенту, він просить звертатися до нього на ім'я.

"Хлопці, давайте не будемо мене називати Володимир Олександрович, я дуже вас прошу, Володимир", — сказав він по дорозі до Адміністрації президента.

В кінці відео Зеленського показують у президентському кріслі в АП. Його команда аплодує, а він натомість простить "не ляскати" і жартує.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
інавгурація
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
порохоботы желчью умываются)
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