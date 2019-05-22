Йде служити народу: оприлюднено невідоме відео з інавгурації Зеленського

Команда новопризначеного президента Володимира Зеленського оприлюднила відео з підготовки до інавгурації.

Відповідні кадри "закулісся" урочистої церемонії виклали у Facebook Команди "Зе".

Саундтреком до нього стала мелодія з серіалу "Слуга народу".

Коли Зеленський прямував до Верховної Ради, оператор запитав, чи пам'ятає він, як стати президентом і залишитися людиною? Зеленський відповів, що так, і додав, що поки все правильно.

Володимир Зеленський

По дорозі до ВР він робить селфі з дружиною і вітається з людьми навколо.

Також, прямуючи з парламенту, він просить звертатися до нього на ім'я.

"Хлопці, давайте не будемо мене називати Володимир Олександрович, я дуже вас прошу, Володимир", — сказав він по дорозі до Адміністрації президента.

В кінці відео Зеленського показують у президентському кріслі в АП. Його команда аплодує, а він натомість простить "не ляскати" і жартує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня відбулася інавгурація Володимира Зеленського.

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