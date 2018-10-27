Ізраїль завдав нових повітряних ударів по Сектору Гази

У відповідь на обстріли з боку палестинців ізраїльські військові завдали повітряних ударів по Сектору Гази. ХАМАС повідомив, що готовий до війни.Ізраїльські військово-повітряні сили в ніч на суботу, 27 жовтня, завдали ударів по близько 80 цілях в Секторі Гази, повідомила агенція dpa. Про жертв наразі інформації немає. За даними влади Ізраїлю, це стало відповіддю на дії палестинців, які напередодні випустили біля 30 ракет у бік Ізраїлю. Вони були перехоплені ізраїльською системою протиракетної оборони "Залізний купол", повідомила ізраїльська армія.

Причиною цих атак з боку Сектора Гази була загибель чотирьох палестинців, які були вбиті ізраїльськими солдатами під час протестів біля кордону. У п'ятницю, 26 жовтня, близько 16 тисяч палестинців зібралися біля кордону Сектора Гази. Деякі з них кидали камені та вибухівку в ізраїльських солдатів.

Конфлікт між Ізраїлем та палестинцями останнім часом загострився. Єгипет намагається домовитися про припинення вогню між Ізраїлем та радикальним ісламістським рухом ХАМАС, що контролює Сектор Гази. Утім, декілька угрупувань разом із ХАМАС повідомили напередодні у спільній заяві, що готові до війни.

Багатотисячні акції протесту, що нерідко переростають у сутички, тривають у Секторі Гази з березня цього року. За цей час загинули понад 200 палестинців, котрі або брали участь у цих акціях, або стояли неподалік.