Ізраїль захотів стати посередником між Україною і Росією

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу готовий стати посередником між президентами Росії та України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналіста про роль Ізраїлю в конфлікті між РФ і Україною, передає Ukrainian Jewish Encounter.

"До цього часу я ввічливо відмовлявся від таких пропозицій, але якщо ти просиш, то я перевірю цю опцію (посередника. – Ред.) ще раз", — сказав Нетаньягу.

Біньямін Нетаньягу Фокус

Він зазначив, що з такими пропозиціями до нього звертаються часто й інші країни.

"Наприклад, країни Африки і Латинської Америки звертаються до мене за посередництвом. Мовляв, у тебе хороші відносини і з ними, і з нами, може, ти готовий увійти в статусі посередника? Я не поспішаю робити цього. По-перше, я не можу сказати, що знаю досить добре їхні проблеми, і мені вистачає тих проблем, які є у нас. По-друге, якщо я ввійду в цю тему, то створю очікування, які не зможу виконати", — додав прем'єр Ізраїлю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше опозиційного українського політика Віктора Медведчука, який намагався зберегти статус головного "перемовника" з Кремлем, виключили з Мінського процесу.

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