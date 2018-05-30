Ізраїль обстріляв об'єкти ХАМАСу в Газі

Ізраїльська армія повідомила, що відповіла на попередню атаку палестинців. Військові завдали удару по 25-ти об'єктах ХАМАСу на території Сектора Гази.Ізраїльська армія повідомила, що у ніч на середу, 30 травня, знову обстріляла Сектор Гази. За її даними, було влучено у 25 об'єктів угрупування ХАМАС, яке контролює Газу. Про жертви поки не повідомляється.

Чергова ізраїльська атака стала ще однією відповіддю відповіддю на попередні дії ХАМАСу та радикального угрупування "Ісламський джихад". Протягом минулого дня вони запустили близько 70 мінометних снарядів у бік Ізраїлю, передає агенція AFP. Внаслідок обстрілів поранено трьох ізраїльських військових, інформує агенція AP. Крім того, один зі снарядів розірвався біля дитячого садка.

Напруженість між палестинцями та ізраїльтянами помітно зросла останнім часом через регулярні масові протести на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Палестинці вимагають повернути їм території, втрачені внаслідок створення держави Ізраїль.

Конфлікт загострився 14 травня, у день відкриття посольства США в Єрусалимі, коли у сутичках на кордоні Сектора Гази та Ізраїлю загинули понад 60 палестинців, по яких відкрили вогонь військові ізраїльської армії. Загалом у сутичках, які тривають в Газі з 30 березня, загинули вже понад 120 людей.