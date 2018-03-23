Ізоляція Росії: Чубаров зазначив, що Путін допоміг Україні

Президент Росії Володимир Путін своїми діями допоміг Україні домогтися посилення його ізоляції в усьому світі.

Про це заявив лідер Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від БПП Рефат Чубаров.

Як зазначив він у інтерв'ю "Апострофу", Верховна Рада прийняла постанову про визнання нелегітимними виборів президента Росії в анексованому Криму і тим самим наблизила нову хвилю обмежень проти Кремля з боку Заходу.

"Далі слід спробувати підвести Путіна до все більшої ізоляції. І це не є неможливим завданням. До того ж, якщо сам Путін надалі так буде виступати, то це прискорить його ізоляцію. В останні два-три тижні він нам дуже допоміг", - зазначив Чубаров.

Він нагадав, що послання Путіна до Федеральних зборів 1 березня, а потім ряд його інтерв'ю, де він шантажував світ, демонстрував нібито дуже потужні види російської зброї і договорився до того, що "якщо в цьому світі немає місця Росії, то навіщо нам такий світ "уже отримали відповідну реакцію Заходу.

"Тобто в цій ситуації Путін сам є фактором, який вносить додаткову напругу у відносини між Заходом і Росією. Дай Бог, щоб він так і продовжував. І тоді, можливо, у західних політиків будуть більше відкриватися очі, вони не будуть наполягати на діалозі з Путіним, а будуть прихильниками більш жорстких засобів тиску на Росію", - додав Чубаров.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Раді був зареєстрований проект постанови про невизнання Україною легітимності виборів президента Росії і перемоги на них Володимира Путіна.