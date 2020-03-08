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8 березня • оновлено в 19:01
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Зеленський розповів, чому поки не їздить на велосипеді

2.1т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що охорона, яка відповідає за його безпеку, не дозволяє йому їздити на велосипеді.

Про це український лідер розповів в інтерв'ю виданню The Guardian. Журналісти, натякаючи на події в серіалі "Слуга народу" запитали президента, що на рахунок велосипеда.

"Вони [громадяни] чекали на велосипед, але мені не дозволяють. Чому? Тому що охорона відповідає за мою безпеку, і ця відповідальність врегульована законодавством. Тобто вони несуть кримінальну відповідальність, якщо зі мною, не дай боже, щось трапиться.

Тому поки без велосипедів. Ну, це поки. Думаю, ми все-таки наведемо порядок, щоб всі ми могли їздити на велосипеді", – сказав Зеленський.

Зеленський на велосипеді в "Слузі народу"

Зеленський на велосипеді в "Слузі народу"

Кадр із серіалу

Він також розповів, чому не переїжджає з будівлі на вул. Банковій у Києві. "А переїхати просто в будь-яке приміщення мені не дозволяє охорона. Я і так "порізав" кортеж. У нас там було по 12-20 машин, зараз ми їздимо на трьох", – додав президент.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський у цьому інтерв'ю розповів про свої переговори з Володимиром Путіним у Парижі в "нормандському форматі". Він зізнався, що домовлятися з президентом Росії "дуже складно".

Український глава зазначив, що в реальному президентства, порівняно із серіалом "Слуга народу", набагато більше проблем.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
інтерв`ю Серіал Слуга Народу політика
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