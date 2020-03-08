Зеленський розповів, чому поки не їздить на велосипеді

Президент України Володимир Зеленський заявив, що охорона, яка відповідає за його безпеку, не дозволяє йому їздити на велосипеді.

Про це український лідер розповів в інтерв'ю виданню The Guardian. Журналісти, натякаючи на події в серіалі "Слуга народу" запитали президента, що на рахунок велосипеда.

"Вони [громадяни] чекали на велосипед, але мені не дозволяють. Чому? Тому що охорона відповідає за мою безпеку, і ця відповідальність врегульована законодавством. Тобто вони несуть кримінальну відповідальність, якщо зі мною, не дай боже, щось трапиться.

Тому поки без велосипедів. Ну, це поки. Думаю, ми все-таки наведемо порядок, щоб всі ми могли їздити на велосипеді", – сказав Зеленський.

Зеленський на велосипеді в "Слузі народу" Кадр із серіалу

Він також розповів, чому не переїжджає з будівлі на вул. Банковій у Києві. "А переїхати просто в будь-яке приміщення мені не дозволяє охорона. Я і так "порізав" кортеж. У нас там було по 12-20 машин, зараз ми їздимо на трьох", – додав президент.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський у цьому інтерв'ю розповів про свої переговори з Володимиром Путіним у Парижі в "нормандському форматі". Він зізнався, що домовлятися з президентом Росії "дуже складно".

Український глава зазначив, що в реальному президентства, порівняно із серіалом "Слуга народу", набагато більше проблем.

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