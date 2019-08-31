"Їздить на BlaBlaCar": Сюмар пояснила, чому її однопартієць потрапив у ДТП

Депутат від партії "Європейська солідарність" Михайло Бондар потрапив у ДТП в п’ятницю 30 серпня, бо їхав вночі на свій округ на Львівщину, користуючись сервісом BlaBlaCar.

Про це у Фейсбуці написала його однопартієць Вікторія Сюмар. Депутат додала, що Бондар не має власного автомобіля, хоч двічі виграв вибори на одному із мажоритарних округів на Львівщині.

“Мій колега із фракції вночі втрапив у важку автоаварію. Так, бо їхав додому на округ на BlaBlaCar. Так, тому що не має власного авто. Так, він двічі виграв мажоритарний округ на Львівщині. Не маючи авто і грошей на нього, зате маючи бойовий досвід, довіру і повагу людей”, – відзначила вона.

ДТП із Михайлом Бондарем Житомир.Інфо

Сюмар також нагадала, що саме Михайло Бондар із депутатом від “Народного фронту” Володимиром Соляром колись забрали гранату у колеги Надії Савченко прямо в будівлі Верховної Ради.

“Більшість знали про гранату і були блідими від переляку. Саме Михайло був сотником Майдану і вже 20 лютого 2014-го пішов в Нацгвардію. Його поранили у боях під Слов’янськом, далі він воював під Дебальцево. А після того, як автівка з ним кілька разів перевернулася в аварії і він зламав пару ребер, зранку написав, що у вівторок обов`язково буде на сесії”, – підсумувала депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Михайло Бондар потрапив у ДТП в Житомирській області. Його доставили до Коростишівської центральної районної лікарні.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!