К нам неоднократно обращались коллеги с тем, чтобы мы как-то коснулись темы постоянных венгерских демаршей против Украины, но тема эта настолько скучная, что мы оставляли ее за бортом. Но вот количество таких писем переросло в качество и потому – короткая заметка на сей счет. Когда дочитаете ее до конца, поймете, почему на эту тему не хватало вдохновения.

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УКРАИНА

Сначала обратим внимание на Украину сегодня и постараемся понять, почему население избрало себе то, что сейчас называется правительством или властью, в широком понимании этого слова. Все вместе мы много рассуждали на эту тему, но так случилось, что говорили об отдельных частях явления, не сведя его в единое целое, а для понимания того, что делает Венгрия, надо четко понять именно то, что год назад случилось у нас.

Итак, всем понятно, что голосовали против Порошенко и как было сказано в Кремле: "Кто угодно, только не Порошенко". В общем, избиратель исполнил пожелание Кремля и проголосовал именно за кого угодно, но по факту – против Порошенко.

Но почему так? Иногда мы предлагаем остановиться по ходу текста и в виде эксперимента ответить себе на этот вопрос самостоятельно, а потом – свериться с тем, что будет написано ниже. Предлагаю сейчас поступить ровно таким же образом. Остановитесь и ответьте себе на этот вопрос как можно короче, без десяти или еще более того, пунктов. Когда ответите – запишите это или просто – запомните, а потом, если будет желание, в комментариях опубликуйте то, что у вас получилось.

Ну а мы продолжим. Согласимся, ведь вся эта чушь о том, что он разбогател в 80 раз, Липецкую фабрику, торговлю на крови и прочее, не дружит ни со здравым смыслом, ни с хоть какими-то доказательствами. И все же, даже на людей, внешне здравомыслящих и вполне понимающих, что это – чушь, оно подействовало. Более того, ведь уже дело сделано, голоса у него отняли, но публика эта все равно не успокаивается.

Что касается новой власти – понятно, она хоть как-то пытается прикрыть свою полную бездарность, но вот публика почему до сих пор упарывается? Вчера я лично общался с человеком на эту тему и вижу, что его до конца и сейчас не попустило, хотя до него уже дошло, за какой он шлак проголосовал. Так в чем дело?

А все довольно просто поясняется, если взглянуть на все это с другой стороны. Порошенко ненавидят из лютой зависти. Да, у него оказался талант предпринимателя, он развернул собственный бизнес, который опирается на производство. Он умный, имеет прекрасное образование, владеет несколькими языками и общается с любыми иностранными коллегами без переводчиков. Он – прекрасный оратор и почти всегда говорит наживо, без суфлеров. У него умная супруга, которая стала настоящей первой леди. У него – нормальные дети, а не утырки, как у большинства богатеев, его старшего сына даже нельзя упрекнуть в том, что он в армии не был. И главное, он не боится ответственности и не ищет, за чью бы спину спрятаться.

И вот это вызывает зависть и ненависть. То, что говорит и делает Порошенко, на все это он имеет право, поскольку он – умеет создавать, умеет брать руля на себя и не уходит от острых вопросов. Он – умеет держать удар так, как не умеет большинство мировых лидеров. И вот очень многим именно это не нравится из-за внутреннего жлобства.

То, что выбрали 73% – выбор жлобов. Они хотели иметь то, что их бы не раздражало, на что можно плюнуть и высморкаться, мол – он еще хуже чем я. Проще говоря Порошенко, как явление, оказался слишком хорош для большинства нашего населения. Оно просто оказалось не готовым для того, чтобы перед глазами видеть такой пример. Им проще стонать о том, что все тяжело и плохо, вместо того, чтобы взять и разложить все по по полкам: где плохо, почему плохо и что надо сделать, чтобы это плохо убрать. Но для этого надо думать, работать и отвечать перед собой за свои поступки. А жлоб этого делать не желает и его аж трясет, когда он видит, что кто-то способен на это.

Вот мы увидели, как работает этот алгоритм и теперь можем переходить к Венгрии.

С Венгрией в последнее время возникло множество трений по поводу того, что Будапешт выдает паспорта гражданам Украины и высказывает, пусть и завуалированные, но территориальные претензии. При этом, правительство Орбана явно имеет какие-то карманные интересы с Путиным. Все это мы воспринимаем на свой счет и полагаем, что таким образом Венгрия играет в одну игру с Москвой, но это не совсем так. То, что мы видим – частное проявление деятельности националистического правительства Орбана или даже следствие этой деятельности.

На самом же деле, Венгрия имеет "двойных" граждан практически во всех соседних странах и также имеет претензии в плане территорий не только к Украине, но и к той же Румынии, например. Это такая государственная политика нынешнего правительства. Если копнуть чуть глубже, то все встанет на место и окажется настолько унылым, что станет подобным тому, как иногда случается наступить на следы прогулки собак.

В общем, для мсье Орбана было два примера удачной риторики о несправедливости судьбы. Живой пример – Путин с его теорией о самой масштабной геополитической катастрофе ХХ век. Дед Вова с пользой для себя эксплуатирует эту тему ностальгии о былом величии, а в результате, чудовищный грабеж страны и возврат страны в самые мрачные глубины своей истории прикрывает его собственную бездарность и главное – резонирует с откровенно жлобскими порывами публики. Она, эта публика, голосует за него не потому, что Путин способен привести страну к богатой и достойной жизни, а вот за эту жлобскую ностальгию, а потому – и терпит что угодно и послушно голосует.

Орбан взял за основу то же самое, только вот надо было выбрать предмет ностальгии, который находился дальше по времени, чем совок. Ближайшее величие, для Венгрии, закончилось одновременно с окончанием Первой Мировой войны, когда рухнула Австро-Венгерская империя. И тогда, вместе со свежими технологиями а ля рюс, была извлечена, подчищена и подштопана основа, которую использовал Адольф Алойзыч Гитлер.

Именно он сделал своим основным номером политической программы – несправедливость итогов Первой Мировой войны. И что характерно, если для Гитлера местом средоточия стал пресловутый железнодорожный вагон в Компьенском лесу Версаля, то для Орбана такой точкой стало другое место, хоть и в том же самом Версале, а именно – дворец Трианон.

Именно там были определены нынешние границы Венгрии. Тогда, как побежденная сторона, Венгрия не имела выбора и была вынуждена согласиться с тем, что определили победители. Правда, Гитлер стал активно воплощать в жизнь идею "исправления исторической несправедливости" с 1933 года, а вот Орбан задержался почти на 80 лет.

Тем не менее, если внимательно посмотреть на риторику Гитлера и на то, как он эксплуатировал вопрос отрезанных в Судетах немцев, как предлог для аннексии Чехословакии, а потом и претензии к Польше, то риторика Орбана окажется очень знакомой, как по форме так и по содержанию. Только вот Венгрия – не Германия, а Орбан – не Гитлер. Однако, публике нравятся сказки о былом имперском величии, а потому – она готова голосовать за нео-имперцев просто потому, что те рассказывают складно и красиво.

Что характерно, придерживаясь именно такой риторики, легко манипулировать жлобскими настроениями и главное – легко списывать собственные ошибки на врагов, поскольку в такой парадигме враги просто необходимы.