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19 лютого • оновлено в 15:30
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"Я не міністр, можна я піду?" З Зеленським трапився публічний конфуз

10т
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Під час візиту до Борисполя президент Володимир Зеленський спробував виправдатися перед учасниками брифінгу за те, що пішов завчасно.

Після ряду питань про ремонт місцевої лікарні він передав слово міністерці охорони здоров'я Зоряні Скалецькій. Глава держави також попросив залишитися главу профільного комітету ВРУ Михайла Радуцького (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Президента, який вже рухався до виходу, зупинило населення. "Можна я піду? Будь ласка. Можна? Я ж не міністр охорони здоров'я", – відповів Зеленський жінці, яка запитала про медпрепарати.

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Із Зеленським у Борисполі трапився конфуз

Із Зеленським у Борисполі трапився конфуз

Скріншот із відео

При цьому президент своїм виглядом демонстрував, що він поспішає. Виправдавшись, він швидко залишив зустріч.

Із Зеленським у Борисполі трапився конфуз

Із Зеленським у Борисполі трапився конфуз

Скріншот із відео

Дивитися відео з 12:20

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі Зеленського з населенням Борисполя трапився ще один інцидент – із президентом знову посперечався секретар міської ради Ярослав Годунок, якого глава держави в липні назвав "розбійником" і вигнав із наради.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Михайло Радуцький Зоряна Скалецька Володимир Зеленський
Місце
Україна Бориспіль
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Emа Ol
Emа Ol
Так чого тоді припхався? Покрасоваться? Хоча, по великому рахунку, ти й не президент, а лише слуга, відомо, чий.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Почему Минздрав скрывает, где разместит на карантин эвакуированных из Уханя украинцев? -Потому что кот в мешке, кот в Омане, кот в Ухане - это идеология партии «Слуга народа».
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Гоша Злой
Гоша Злой
шаурма остывала наверное...
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Junio Van
Junio Van
Гоша Злой, не-е, сало кошерное
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