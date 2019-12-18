Із зарплати депутатів: Раді запропонували перерахувати кошти "Охматдиту" і "Таблеточкам"

Фракція "Європейська солідарність" запропонувала перерахувати лікарні "Охматдит" та фонду "Таблеточки" кошти, які вирахувані із зарплати народних депутатів за неучасть у голосуваннях.

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко з трибуни парламенту. Вона зазначила, що на початку засідання у середу, 18 грудня, депутатам запропонували перерахувати по 1 тисячі гривень фонду "Таблеточки" до Дня Святого Миколая.

"Я хочу вам сказати, що з 2005 року я перераховую частину зарплати на "Охматдит". Тому тисяча гривень не забезпечить ті потреби, які потрібні для лікарні і для "Таблеточок", – зауважила депутатка.

Ірина Геращенко запропонувала перерахувати зарплату нардепів-прогульників "Охматдиту" і "Таблеточкам"

Також Геращенко повідомила, що "Європейська солідарність" вносить таку пропозицію, щоб заробітну плату 80 народних депутатів, яким не виплатять кошти через неучасть у голосуваннях, перерахувати Благодійному фонду "Таблеточки" та лікарні "Охматдит".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Геращенко заявила, що президент Володимир Зеленський пропонованими змінами до Конституції скасовує демократичну реформу децентралізації та вводить "смотрящих" і диктатуру.

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