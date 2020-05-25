Із загиблим нардепом Давиденком попрощалися у "Феофанії": з'явилися перші фото й відео

У лікарні "Феофанія" в Києві відбулося прощання із загиблим народним депутатом Валерієм Давиденком.

На території медустанови та на всіх під'їздах до неї чергують поліцейські та співробітники УДО, журналістів не пускають (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

У "Феофанії" попрощалися з Валерієм Давиденком

Попрощатися з Давиденком приїхали спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, експрезидент України Петро Порошенко, теперішні та колишні народні депутати від різних груп і фракцій.

Заходили на прощання з Давиденком по черзі, більша частина тих, хто прийшов, залишалася на вулиці.

У вівторок нардепа поховають у рідному місті Носівка Чернігівської області.

Катафалк із тілом Давиденка

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