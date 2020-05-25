Головна Новини
25 травня • оновлено в 17:02
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Із загиблим нардепом Давиденком попрощалися у "Феофанії": з'явилися перші фото й відео

9.3т
Читати матеріал російською

У лікарні "Феофанія" в Києві відбулося прощання із загиблим народним депутатом Валерієм Давиденком.

На території медустанови та на всіх під'їздах до неї чергують поліцейські та співробітники УДО, журналістів не пускають (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

У "Феофанії" попрощалися з Валерієм Давиденком

У "Феофанії" попрощалися з Валерієм Давиденком

Попрощатися з Давиденком приїхали спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, експрезидент України Петро Порошенко, теперішні та колишні народні депутати від різних груп і фракцій.

Заходили на прощання з Давиденком по черзі, більша частина тих, хто прийшов, залишалася на вулиці.

У вівторок нардепа поховають у рідному місті Носівка Чернігівської області.

Катафалк із тілом Давиденка

Катафалк із тілом Давиденка

Із загиблим нардепом Давиденком попрощалися у "Феофанії": з'явилися перші фото й відео

strana.ua

Із загиблим нардепом Давиденком попрощалися у "Феофанії": з'явилися перші фото й відео

strana.ua

Із загиблим нардепом Давиденком попрощалися у "Феофанії": з'явилися перші фото й відео

strana.ua

Із загиблим нардепом Давиденком попрощалися у "Феофанії": з'явилися перші фото й відео

strana.ua

Із загиблим нардепом Давиденком попрощалися у "Феофанії": з'явилися перші фото й відео

strana.ua

Із загиблим нардепом Давиденком попрощалися у "Феофанії": з'явилися перші фото й відео

strana.ua

Із загиблим нардепом Давиденком попрощалися у "Феофанії": з'явилися перші фото й відео

strana.ua

Із загиблим нардепом Давиденком попрощалися у "Феофанії": з'явилися перші фото й відео

strana.ua

Із загиблим нардепом Давиденком попрощалися у "Феофанії": з'явилися перші фото й відео

strana.ua

Із загиблим нардепом Давиденком попрощалися у "Феофанії": з'явилися перші фото й відео

strana.ua

Із загиблим нардепом Давиденком попрощалися у "Феофанії": з'явилися перші фото й відео

strana.ua

Із загиблим нардепом Давиденком попрощалися у "Феофанії": з'явилися перші фото й відео

strana.ua

Із загиблим нардепом Давиденком попрощалися у "Феофанії": з'явилися перші фото й відео

strana.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Валерій Давиденко
Місце
Україна Київ
Теги
депутат Верховна Рада України смерть
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
4
Смішно
2
Цікаво
9
Сумно
4
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 245.

    Вилікувалися: 7234. Померли: 623.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 346 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19 – в Рівненській області зростає кількість заражених.

  • Чорногорія стала першою країною в Європі, яка повністю подолала пандемію.

  • Імунолог пояснив, як літо "вдарить" по COVID-19.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги