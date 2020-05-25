Із загиблим нардепом Давиденком попрощалися у "Феофанії": з'явилися перші фото й відео

У лікарні "Феофанія" в Києві відбулося прощання із загиблим народним депутатом Валерієм Давиденком.
На території медустанови та на всіх під'їздах до неї чергують поліцейські та співробітники УДО, журналістів не пускають (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).
У "Феофанії" попрощалися з Валерієм Давиденком
Попрощатися з Давиденком приїхали спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, експрезидент України Петро Порошенко, теперішні та колишні народні депутати від різних груп і фракцій.
Заходили на прощання з Давиденком по черзі, більша частина тих, хто прийшов, залишалася на вулиці.
У вівторок нардепа поховають у рідному місті Носівка Чернігівської області.
Катафалк із тілом Давиденка
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тіло Давиденка було виявлено прибиральницею в туалеті його особистого офісу, поруч із ним лежав пістолет.
Попередньою версією загибелі Давиденка є самогубство, проте правоохоронці розглядатимуть й інші варіанти.
Також з'явилися свіжі фото й відео з місця події.
Місцевий житель розповів, що автомобіль Давиденка з самого ранку стояв біля його офісу.
Також стало відомо, що вікно кабінету народного обранця було відчинене, а в його машині виявили другий пістолет.
Відомо, що раніше народний депутат був головою наглядової ради Державної продовольчо-зернової корпорації України, яка замішана в махінаціях і корупційних скандалах.
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