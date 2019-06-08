"Із суду в нардепи": одіозна екс-мер Слов'янська Штепа йде в Раду

Партія "Опозиційна платформа – За життя" включила в передвиборні списки екс-мера Слов'янська Нелю Штепу, яка звинувачується в тероризмі.

Як видно на фото списку партії, яке опублікувало видання LB.ua, сепаратистка стоїть на 74 місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нелю Штепу затримали в липні 2014 року. Її звинувачують в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Нелі Штепа

На судових засіданнях вона обіцяла, що "розбереться з кожним", коли вийде на свободу. При цьому екс-мер Слов'янська категорично заперечувала свою провину.

Прокуратура вимагала для Штепи довічного ув'язнення, але у вересні 2017 року її відпустили під домашній арешт під крики "Слава Україні!"

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