Із Кравчуком і Саакашвілі: на "Свободі слова" обговорять Конституцію Росії та її загрози для України

У п'ятницю, 13 березня, о 21:00 в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" українські політики і відомі державні діячі обговорять затвердження нових поправок глави Росії Володимира Путіна до Конституції РФ, а також їхню загрозу для України.
За подіями в ефірі політичного ток-шоу можна буде спостерігати через трансляцію на телеканалі "Україна", а також на сторінці проєкту у Facebook або YouTube-каналі @shusteronline (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що гості студії поділяться думками щодо того, як зміни російської Конституції можуть вплинути на Україну, зокрема подальшу долю окупованих територій Донецької і Луганської областей. А також про те, чи зможе скандальний радник секретаря РНБО Сергій Сивохо запустити національну платформу примирення.
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У дискусії також візьмуть участь:
Леонід Кравчук, перший президент України;
Міхеїл Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013 рр.);
Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу";
Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус";
Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська солідарність";
Нестор Шуфрич, народний депутат від ОПЗЖ;
Ігор Смешко, ексглава СБУ (2003-2005 рр.), лідер партії "Сила та честь";
Марк Фейгін, юрист, громадський діяч;
Олександр Мартиненко, генеральний директор "Ітерфакс-Україна";
Олесь Доній, політичний діяч.
"Вони говорять, а вирішує народ", – зазначили в анонсі нового випуску ток-шоу.
Пропонуємо подивитися трансляцію програми:
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до Конституції, які дозволять йому знову переобратися. В результаті Держдума проголосувала за правку про обнулення президентських термінів у Росії.
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