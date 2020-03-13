Із Кравчуком і Саакашвілі: на "Свободі слова" обговорять Конституцію Росії та її загрози для України

У п'ятницю, 13 березня, о 21:00 в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" українські політики і відомі державні діячі обговорять затвердження нових поправок глави Росії Володимира Путіна до Конституції РФ, а також їхню загрозу для України.

За подіями в ефірі політичного ток-шоу можна буде спостерігати через трансляцію на телеканалі "Україна", а також на сторінці проєкту у Facebook або YouTube-каналі @shusteronline (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що гості студії поділяться думками щодо того, як зміни російської Конституції можуть вплинути на Україну, зокрема подальшу долю окупованих територій Донецької і Луганської областей. А також про те, чи зможе скандальний радник секретаря РНБО Сергій Сивохо запустити національну платформу примирення.

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У дискусії також візьмуть участь:

Леонід Кравчук , перший президент України;

Міхеїл Саакашвілі , президент Грузії (2004-2013 рр.);

Давид Арахамія , голова фракції партії "Слуга народу";

Олексій Резніков , віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Дмитро Кулеба , міністр закордонних справ України;

Андрій Білецький , лідер партії "Національний корпус";

Ірина Геращенко , співголова фракції "Європейська солідарність";

Нестор Шуфрич , народний депутат від ОПЗЖ;

Ігор Смешко , ексглава СБУ (2003-2005 рр.), лідер партії "Сила та честь";

Марк Фейгін , юрист, громадський діяч;

Олександр Мартиненко , генеральний директор "Ітерфакс-Україна";

Олесь Доній, політичний діяч.

"Вони говорять, а вирішує народ", – зазначили в анонсі нового випуску ток-шоу.

Пропонуємо подивитися трансляцію програми:

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до Конституції, які дозволять йому знову переобратися. В результаті Держдума проголосувала за правку про обнулення президентських термінів у Росії.

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