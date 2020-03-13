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13 березня • оновлено в 16:30
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Із Кравчуком і Саакашвілі: на "Свободі слова" обговорять Конституцію Росії та її загрози для України

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У п'ятницю, 13 березня, о 21:00 в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" українські політики і відомі державні діячі обговорять затвердження нових поправок глави Росії Володимира Путіна до Конституції РФ, а також їхню загрозу для України.

За подіями в ефірі політичного ток-шоу можна буде спостерігати через трансляцію на телеканалі "Україна", а також на сторінці проєкту у Facebook або YouTube-каналі @shusteronline (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що гості студії поділяться думками щодо того, як зміни російської Конституції можуть вплинути на Україну, зокрема подальшу долю окупованих територій Донецької і Луганської областей. А також про те, чи зможе скандальний радник секретаря РНБО Сергій Сивохо запустити національну платформу примирення.

Із Кравчуком і Саакашвілі: на "Свободі слова" обговорять Конституцію Росії

Скрін відео

У дискусії також візьмуть участь:

  • Леонід Кравчук, перший президент України;

  • Міхеїл Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013 рр.);

  • Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу";

  • Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

  • Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

  • Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус";

  • Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська солідарність";

  • Нестор Шуфрич, народний депутат від ОПЗЖ;

  • Ігор Смешко, ексглава СБУ (2003-2005 рр.), лідер партії "Сила та честь";

  • Марк Фейгін, юрист, громадський діяч;

  • Олександр Мартиненко, генеральний директор "Ітерфакс-Україна";

  • Олесь Доній, політичний діяч.

"Вони говорять, а вирішує народ", – зазначили в анонсі нового випуску ток-шоу.

Пропонуємо подивитися трансляцію програми:

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до Конституції, які дозволять йому знову переобратися. В результаті Держдума проголосувала за правку про обнулення президентських термінів у Росії.

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Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
Конституція політика шоу
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
А чего её обсуждать, это ж правила для животных. В Конституции России изначально заявлено, что в россиянам запрещено иметь их объединяющую общую идею. И что это значит? То, что им запрещено быть единым народом. Народ - это собрание поколений. Поколения собрать и объединить может только идея, лишь идеи бессмертны и только умножаются, когда их разделяют. Конституция россиян запрещает им быть единым народом посредством запрета на то, что объединяет их в народ. В итоге они стадо холуев при альфа-козле из кремля. И именно кремль им такую жизнь устроил. Вот и все разбирательства с расейский конституцией, гоните в шею тех, кто от этого вывода отвлекать будет. Пока вы не знаете кто и почему вы, до тех пор вы и бессильны, сладенькие)))
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Нациев Сала
Нациев Сала
Ильчук Андрей, когда yкр начинает что-то вepeщaть про народ, - это тоже смешно)) Ты наверное забыло про Новые Санжары?
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Нациев Сала
Нациев Сала
И вправду смешно!)) идиoты, которые подстурлись своей конституцией в 10-ом будут обсуждать чужую))
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