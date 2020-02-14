"Підбирайте фрази!" Журналіст, від якого втік міністр оборони, злив відео скандального інтерв'ю

Журналіст Сергій Іванов оприлюднив відео зі скандальним інтерв'ю з міністром оборони Андрієм Загороднюком, яке обірвалося через "втечу" чиновника.

Ролик з'явився на YouTube-каналі журналіста (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, глава Міноборони залишив студію, почувши питання про закупівлю бронетехніки за завищеними цінами. "А, може, запитати, чому у вас є техніка, яка вам більше подобається? Ви повинні вибирати коректні фрази, коректні формулювання подачі матеріалу, якщо вважаєте себе серйозним журналістом і очікуєте, що ми всерйоз будемо це коментувати. Це провокаційна стаття. Ми нічого незаконного не зробили!" – обурився Загороднюк.

З'явилися кадри з "втечею" Загороднюка від журналіста Скріншот з відео

"На цьому закінчимо. Час вийшов!" – додав він і пішов.

Іванов уже відреагував на скандал із Загороднюком, який набрав обертів.

"Я підвищую ставки і звертаюся до генпрокурора Руслана Рябошапки з проханням дати правову оцінку діям посадових осіб Міноборони та інших осіб, причетних до скоєння замаху на розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах шляхом завищення цін на бронетехніку в Державному оборонному замовленні. Готовий надати слідству свідчення і надати всі наявні матеріали", – зазначив журналіст.

Звернути увагу він попросив також офіс глави держави. "Переконаний, президенту буде цікаво дізнатися, хто тепер тут "Свинарчук", – підсумував Іванов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іванов назвав Загороднюка істеричкою і розповів, що міністр запізнився на ефір майже на годину і відмовився вимикати телефон, який постійно дзвонив під час запису програми.

Загороднюк відреагував на звинувачення, заявивши, що він сам покликав журналіста і у них не вийшло конструктивної розмови. Він додав, що має намір звернутися в правоохоронні органи з проханням перевірити всю інформацію, яка з'явилася в ЗМІ щодо закупівель броньованих автомобілів "Козак".

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