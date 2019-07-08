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Іванна Климпуш-Цинцадзе
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всі статті автора

Саміт Україна - ЄС: важливо зберегти спадкоємність та послідовність на європейському напрямку

1.5т

Саміт Україна - ЄС. 21-й. Вже сьогодні в Києві. Координація й підготовка - це як лупати скелю й її ж рухати вперед.

Ми вчергове підбиватимемо підсумки поступу України на євроінтеграційному напрямі. Однак ще півтора місяці тому проведення Саміту Україна-ЄС було під питанням. Після президентських виборів в Україні у Брюсселі, де теж розпочався транзитний період передачі влади, почали сумніватися у доцільності проведення Саміту, тим паче, з огляду на дострокові парламентські вибори у нас.

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Моя особиста позиція як профільного віце-прем’єра полягала у тому, що Саміт необхідно проводити. Команда новообраного Президента почула наші доводи і питання Саміту стало одним з ключових під час візиту Президента Володимира Зеленського до Брюсселя. Чому це важливо?

Протягом року була проведена значна робота для реалізації завдань, окреслених на минулому Саміті за участі Президента Петра Порошенка та поглиблених на Раді асоціації у грудні 2018 го. Щоб не втратити темп, важливо було провести Саміт і вже зараз, не чекаючи нового Уряду в Україні чи нової Єврокомісії в Брюсселі, закріпити досягнення та визначити подальший план дій. Робота над підсумковою декларацією, яка буде оприлюднена у понеділок, тривала не один тиждень. І, привідкриваючи завісу, можу сказати, що майже всі принципові для нас позиції отримали підтримку у Брюсселі. Минулого року ми запустили процес поглиблення економічної та секторальної інтеграції у пріоритетних сферах.

Спершу наші ініціативи з великим скепсисом зустріли у ЄС. І лише завдяки роботі євроінтеграційної команди на всіх рівнях протягом усього року, на Саміті у понеділок матимемо реальний план дій щодо інтеграції України з енергетичним ринком ЄС, окреслення подальшого руху по інтеграції з цифровим ринком ЄС і посилання на Угоду про оцінку відповідності промислових товарів.

Я часто повторюю, що євроінтеграція є двостороннім процесом. Без активного залучення європейської сторони досягнути прогресу неможливо. Для тих, хто вважає, що достатньо Україні прийняти певний закон і ми вийдемо на новий рівень інтеграції, маю неприємну новину: нічого автоматично у євроінтеграції не відбувається.

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По-перше, потрібно визначити разом з ЄС перелік кроків, які необхідно зробити Україні. До речі, часто виконання цих вимог без допомоги ЄС також вельми проблематична справа. По-друге, потрібен постійний діалог на різних рівнях, аби втримувати Україну на порядку денному європейських лідерів та бюрократів. Але! Амбітність саме України визначатиме рівень інтеграції. Наполегливість, скоординованість та професійність саме наших зусиль визначатиме її швидкість. Тому так важливо зберегти спадкоємність та послідовність на європейському напрямку.

На жаль, підготовка до Саміту не зняла всіх питань, а отже залишається занепокоєння. За останні три роки ми з командою побудували інституційні механізми для реалізації Угоди про асоціацію з ЄС та подальшого зближення з ЄС. Так, вони не ідеальні, і ми знаємо, як їх далі вдосконалити, але вони забезпечили безперервний рух нашого євроінтеграційного потяга, який лише набирав швидкість.

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Повернутися до реальності

Сьогодні є небезпека, що нові політичні сили, не маючи розуміння всіх нюансів, розпочнуть розбирати колії та "удосконалювати" потяг. У кращому разі буде затримка руху, у гіршому - поїзд зламається.

Сподіваюся, політичні сили, які вже заявили про необхідність/можливість перегляду механізму координації європейської інтеграції (йдеться про діяльність віце-прем’єра та Урядового офісу) уважно вивчили наш досвід. Я абсолютно підтримую розширення повноважень (це допоможе нам суттєво прискорити рух), однак, наприклад, ідея скасувати посаду віце-прем’єра та передати ці повноваження прем’єр-міністру, який фізично не зможе приділяти питанням євроінтеграції належну увагу (таке вже було), зруйнує весь процес. Зі свого боку, моя команда наполегливо працює над тим, аби забезпечити безперервність нашого руху до ЄС.

Вперше в історії незалежної України ми маємо шанс забезпечити цивілізовану передачу влади. Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції підготував своєрідні інструкції для наступного Уряду — Transition Book.

Документ дає розуміння, де ми зараз у діалозі з ЄС, та чітко окреслює подальші кроки для реалізації наявних в України можливостей. Крім цього, здійснено аналіз основоположних проблем та викликів в контексті виконання Угоди про асоціацію, зокрема, на рівні міністерств. Ми робили це не для піару, а усвідомлюючи власну відповідальність.

Дуже сподіваюся, наші наступники уважно вивчать цей документ і звертатимуться по співпрацю та спільнодію. Тому що все, що можу, і далі робитиму, щоб цей Саміт не став останнім позитивним самітом України з ЄС.

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Іванна Климпуш-Цинцадзе Іванна Климпуш-Цинцадзе
Місце
Україна
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Shlagov Poster
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Сокращение 18 000 рабочих мест в Deutsche Bank началось всего через несколько часов после того, как был опубликован самый радикальный стратегический план оздоровления за два десятилетия. Целые команды трейдеров в Токио и других азиатских местах были уволены в понедельник утром. Проведя линию под 20-летней попыткой ворваться в верхние сточки Уолл-Стрит, исполнительный директор Christian Sewing в воскресенье обнародовал планы, в которых написано, что Deutsche Bank закроет весь свой убыточный бизнес по торговле акциями и значительно сократит свои торговые операции с облигациями. Всего через восемь часов после публикации плана в Германии, старшие менеджеры в Токио проинформировали персонал на кратком совещании о том, что операция по торговле акциями по всей Азии будет закрыта. Deutsche Bank не раскрыл региональную разбивку сокращений рабочих мест. Но поскольку торговые операции инвестиционного банка пострадают сильнее всего, то офисы банка в Лондоне и Нью-Йорке будут нести основные потери. В Лондоне будут уволены почти 8 тысяч человек Сокращение инвестиционного банка Deutsche может стать одной из самых больших потерь рабочих мест, после Lehman, когда 26 000 сотрудников оказались без работы в сентябре 2008 года. Такое сокращение рабочих мест в инвестиционно-банковской сфере может быть жестоким и внезапным. Когда UBS уволил 10 000 сотрудников в 2012 году, многие узнали об этом, когда они пришли на работу и обнаружили, что их входные карточки в здание были отключены. Законы о занятости являются жесткими в родной стране Deutsche Bank, а профсоюзы влиятельными. Deutsche обязалась не увольнять немецких работников против их воли до середины 2021 года. С конца 2017 года он сократил около 2000 рабочих мест в год, используя добровольные увольнения. Ожидается, что большая часть дополнительных сокращений рабочих мест, объявленных в воскресенье, произойдет за пределами Германии. ”В настоящее время мы не можем поставить ряд вопросов о последствиях для инфраструктурных объектов, базирующихся в Германии", - член наблюдательного совета Deutsche Франк Бсирске. Он добавил, что союз ожидает, что Deutsche будет продолжать воздерживаться от принудительных увольнений в Германии. Новая стратегия сигнализирует об отступлении от глобальных амбиций Deutsche и ее цели стать главным конкурентом Goldman Sachs в Европе. За год до 150 — летнего юбилея Deutsche г-н Шитинг переориентирует банк на его исторические основы, это финансирование немецких и европейских корпоративных клиентов и отечественного розничного банкинга. Сокращают персонал, который занимался спекуляциями на биржах. По факту, под корень закрывают целое направление современной банковской деятельности - виртуальное деньгоделание.
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Питон Каа
Питон Каа
Дело в том, что в ЕС уже давно поняли цель вступления туда Украины - это дотации. Да и на Украине уже поняли цель Евроассоциации - это расширение рынка сбыта европейских товаров, именно европейских (квоты на украинскую продукцию тому лучшее доказательство) и превращение Украины в еще один сельхозпридаток ЕС.
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