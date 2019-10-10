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10 жовтня • оновлено в 14:13
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Іванна Климпуш-Цинцадзе: поставте депутатці гостре питання

1.1т Читати матеріал російською

Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV 10 жовтня стане депутатка Верховної Ради України від партії "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Іванна Климпуш-Цинцадзе: поставте депутатці гостре питання

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Іванною Климпуш-Цинцадзе сьогодні о 17:30

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