"Не хочу ставити під удар": "слуга"-ґвалтівник оголосив про важливе рішення

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Іванісов, у якого знайшлася погашена судимість за звалтування неповнолітньої, заявив про замовну провокацію і призупинив членство в політсилі.

Відповідний пост він розмістив у своєму Facebook після спростування від Генеральної прокуратури.

"Коли ти знаєш, що правда на твоєму боці, а з інформаційного простору ллється потік фейків і відвертої брехні, головне – це віра в тебе близьких і дорогих людей, і, звичайно, колег", – написав він.

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Іванісов сказав, що "Слуга народу" встигла стати для нього другою сім'єю.

"Я вдячний своїм колегам за просту людську підтримку в ці останні три дні. Тому, щоб не ставити під удар репутацію всього колективу, я ухвалив рішення призупинити своє членство у фракції на час перевірки оприлюдненої у ЗМІ інформації", – заявив він.

Іванісов уже звернувся з цією пропозицією до голови фракції Давида Арахамії і той підтримав рішення.

"Пана Рябошапку навмисне ввели в оману. Офіс генпрокурора уже дав спростування озвученої сьогодні щодо мене інформації. Замовники витрачають шалені гроші на брудну гру проти мене, не гребують нічим, як ви всі помітили. Але вже скоро я буду готовий оприлюднити достовірні докази того, що це спланована інформаційна атака проти мене через мою антикорупційну діяльність", – додав він, пообіцявши розкрити ім'я ймовірного замовника.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Спливла інформація про те, що народний депутат України з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.

Сам народний депутат ці факти спростував, назвавши їх "чорнухою", на яку були витрачені великі гроші. Також він опублікував у Facebook фотокопію довідки про відсутність судимості.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання щодо Іванісова буде винесено на фракцію, якщо звинувачення виявляться не фейком.

Журналіст Юрій Бутусов запевнив, що інформація є достовірною. Також він розкрив подробиці перебування чоловіка за гратами, зазначивши, що він погасив судимість законним шляхом.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив наявність погашеної судимості в Іванісова.

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