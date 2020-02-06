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7 лютого • оновлено в 09:14
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Іванісов зібрався на молитву до Трампа, чим розлютив Зеленського

8.1т
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Народний депутат України Роман Іванісов, якого виключили з фракції "Слуга народу" після скандалу зі зґвалтуванням, збирався у складі української делегації відвідати щорічний молитовний сніданок у США. Ця звістка розлютила президента України Володимира Зеленського.

Як стало відомо OBOZREVATEL від власних джерел, глава держави доручив керівнику фракції "Слуги народу" Давиду Арахамії доступно пояснити колишньому колезі, що його присутність там недоречна.

Роман Іванісов

Роман Іванісов

"Факти"

За словами співрозмовника, останній же під час дзвінка Іванісову висловився у досить грубій формі.

Національний молитовний сніданок – щорічний захід, організований протестантськими громадами США, на якому обов'язково присутній американський президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Давид Арахамія Дональд Трамп Володимир Зеленський Роман Іванісов
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Чан Джеки
Чан Джеки
а может ему американочку молоденькую нать.
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