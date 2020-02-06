Іванісов зібрався на молитву до Трампа, чим розлютив Зеленського

Народний депутат України Роман Іванісов, якого виключили з фракції "Слуга народу" після скандалу зі зґвалтуванням, збирався у складі української делегації відвідати щорічний молитовний сніданок у США. Ця звістка розлютила президента України Володимира Зеленського.
Як стало відомо OBOZREVATEL від власних джерел, глава держави доручив керівнику фракції "Слуги народу" Давиду Арахамії доступно пояснити колишньому колезі, що його присутність там недоречна.
Роман Іванісов
"Факти"
За словами співрозмовника, останній же під час дзвінка Іванісову висловився у досить грубій формі.
Національний молитовний сніданок – щорічний захід, організований протестантськими громадами США, на якому обов'язково присутній американський президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Верховній Раді спалахнув гучний скандал після оприлюднення інформації про те, що депутат із фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.
Іванісов категорично заперечував ці факти, називаючи їх наклепом. Однак невдовзі ЗМІ опублікували вирок суду, який визнав Іванісова винним у груповому зґвалтуванні.
Фракція "Слуга народу" виключила скандального нардепа зі своїх лав. Водночас спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що для позбавлення ґвалтівника депутатського мандата немає юридичних підстав.
На засіданні Верховної Ради 14 січня "слуги народу" зустріли Іванісова дружніми обіймами.
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