"Слуга народу" покарала ґвалтівника Іванісова: Зеленський підтвердив

Народного депутата від фракції "Слуга народу" Романа Іванісова, який був судимий за зґвалтування, виключили з політсили.

Про це у понеділок, 25 листопада, заявила заступниця глави фракції і глава пресцентру "СН" Євгенія Кравчук, пише "Інтерфакс-Україна".

"Рішення про виключення Романа Іванісова і з фракції, і з партії вже ухвалено. На найближчому пленарному засіданні про це офіційно оголосить голова Верховної Ради", – розповіла вона.

"Слуга народу" виключила ґвалтівника Іванісова

Примітно, що виключення підтвердив у своєму новому відеозверненні і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що пишається тим, що "Слуга народу" вигнала вже трьох народних депутатів. Ймовірно, мова йде саме про Іванісова, оскільки раніше виключені були лише Ганна Скороход та Антон Поляков.

Сам же Іванісов раніше заявляв, що призупинив членство в політсилі до з'ясування всіх обставин. Глава партії Олександр Корнієнко говорив, що нардеп вже не зможе повернутися в "Слугу народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Іванісов відбував покарання за зґвалтування.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив, що Іванісов має погашену судимість за зґвалтування.

У Генеральній прокуратурі України розповіли, що надана Рябошапкою інформація є непідтвердженою.

З'явилися резонансні документи щодо Іванісова – вирок суду, яким його визнали винним у груповому зґвалтуванні, а також указ другого президента Леоніда Кучми про помилування нинішнього парламентаря.

Жертва, зґвалтована депутатом від фракції "Слуга народу", заявила, що над нею знущалася група з чотирьох хлопців, затягнувши в машину.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!