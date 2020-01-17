"Мандат не складу": ґвалтівник Іванісов уникнув відповіді про судимість. Відео

Народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов, у якого знайшлася судимість за зґвалтування неповнолітньої, відмовився відповідати на питання про скандал і спростував дані про те, що не отримував вищу освіту.

Відео спілкування з парламентарієм показало "Радіо Свобода" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Складати мандат не збираюся. А чому я його повинен складати? Я нікого в оману не вводив. Дивіться, приїдуть люди, ми чекаємо фахівців. Я фейки не коментую. Це все фейк", – запевнив Іванісов.

Насильник Іванісов уникнув відповіді про судимість Скріншот з відео

При цьому на питання, чому він називає дані брехнею, Іванісов аргументів не знайшов: "Тому. Я кажу: приїдуть фахівці, яких я залучив, і ви все дізнаєтесь".

На зауваження, що він ще в листопаді минулого року обіцяв надати "вже скоро достовірні докази того, що це спланована інформаційна атака", він заявив, що незабаром всі підтвердження будуть оприлюднені.

"Усі докази ви побачите. Зараз висококваліфіковані фахівці відпрацюють і ви все побачите. Ну я ж вам дати не називав", – додав депутат.

Зрештою Іванісов так і не зміг назвати вуз, де здобув вищу освіту, а також пояснити деталі справи зі зґвалтуванням.

"Це все замовна інформація. Ви все побачите, коли я опублікую всю інформацію. Я вам особисто повідомлю в першу чергу", – відмахнувся депутат.

При цьому свою тривалу відсутність в парламенті (більше 1,5 місяця) Іванісов пояснив лікарняним, пообіцявши пізніше дати офіційне інтерв'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іванісов прийшов на пленарне засідання Верховної Ради. Колеги зустріли його обіймами, українці – гнівом.

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