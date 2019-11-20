Скандал зі "слугою"-ґвалтівником : Арахамія заговорив про кардинальні заходи

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зробив гучну заяву про подальшу долю члена політсили Романа Іванісова, у якого підтвердилася погашена судимість за зґвалтування неповнолітньої.

Своєю реакцією на скандал довкола парламентарія він поділився в Facebook у середу, 20 листопада.

"Як лідер фракції я вважаю, що йому потрібно призупинити членство в партії "Слуга народу" і фракції на час проведення всебічної перевірки та з'ясування всіх обставин цього інциденту", – написав Арахамія.

Арахамія заговорив про кардинальні заходи щодо Іванісова

"У разі спростування цієї інформації відповідне перебування у фракції буде відновлено", – додав він.

Також Арахамія анонсував брифінг щодо Іванісова у четвер, 21 листопада о 12:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Спливла інформація про те, що народний депутат України з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.

Сам народний депутат ці факти спростував, назвавши їх "чорнухою", на яку були витрачені великі гроші. Також він опублікував у Facebook фотокопію довідки про відсутність судимості.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання щодо Іванісова буде винесено на фракцію, якщо звинувачення виявляться не фейком.

Журналіст Юрій Бутусов запевнив, що інформація є достовірною. Також він розкрив подробиці перебування чоловіка за гратами, зазначивши, що він погасив судимість законним шляхом.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив наявність погашеної судимості в Іванісова.

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