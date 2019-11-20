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20 листопада • оновлено в 19:21
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Скандал зі "слугою"-ґвалтівником : Арахамія заговорив про кардинальні заходи

3.1т
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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зробив гучну заяву про подальшу долю члена політсили Романа Іванісова, у якого підтвердилася погашена судимість за зґвалтування неповнолітньої.

Своєю реакцією на скандал довкола парламентарія він поділився в Facebook у середу, 20 листопада.

"Як лідер фракції я вважаю, що йому потрібно призупинити членство в партії "Слуга народу" і фракції на час проведення всебічної перевірки та з'ясування всіх обставин цього інциденту", – написав Арахамія.

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Арахамія заговорив про кардинальні заходи щодо Іванісова

Арахамія заговорив про кардинальні заходи щодо Іванісова

"У разі спростування цієї інформації відповідне перебування у фракції буде відновлено", – додав він.

Також Арахамія анонсував брифінг щодо Іванісова у четвер, 21 листопада о 12:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Спливла інформація про те, що народний депутат України з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.

  • Сам народний депутат ці факти спростував, назвавши їх "чорнухою", на яку були витрачені великі гроші. Також він опублікував у Facebook фотокопію довідки про відсутність судимості.

  • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання щодо Іванісова буде винесено на фракцію, якщо звинувачення виявляться не фейком.

  • Журналіст Юрій Бутусов запевнив, що інформація є достовірною. Також він розкрив подробиці перебування чоловіка за гратами, зазначивши, що він погасив судимість законним шляхом.

  • Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив наявність погашеної судимості в Іванісова.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Pollak John
Pollak John
так Шапка уже его реабилитировал )
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
СБОРИЩЕ СЕКСУАЛЬНО ОЗАБОЧЕННЫХ ПРИДУРКОВ КОТОРЫХ НЕ ДЕПУТАТАМИ А ГРАЖДАНАМИ НАЗВАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ
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