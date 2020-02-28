Голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якого НАБУ і САП підозрюють в отриманні хабаря, в п'ятницю, 28 лютого, відсторонили від посади.

Таке рішення прийняла колегія суддів палати Вищого антикорупційного суду, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП і відсторонила голову Чернівецької обласної ради від займаної посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності", – йдеться в повідомленні.

Термін відсторонення суд визначив у межах терміну досудового розслідування – до 4 квітня поточного року.

Іван Мунтян molbuk.ua

Нагадаємо:

Мунтян є депутатом Чернівецької обласної ради протягом п'яти скликань. Він член партії "Батьківщина" з 2005 року.

4 лютого йому повідомили про підозру в отриманні хабаря в розмірі 180 тисяч доларів.

За версією слідства, підозрюваний вимагав у одного з підприємців області надати йому неправомірну вигоду в загальній сумі $400 тисяч за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.

Після цього його захотіла взяти на поруки група депутатів "Батьківщини".

13 лютого Вищий антикорупційний суд залишив Мунтяна на займаній посаді, відмовивши детективу і прокурору в клопотанні.

Чиновнику обрали запобіжний захід у 10 мільйонів гривень застави (прокурори просили 15 мільйонів) і носіння електронного браслета. Через п'ять днів Мунтян вніс всю суму застави.

САП подала апеляцію на рішення суду.

Як писав OBOZREVATEL, Іван Мунтян, який є фігурантом справи про вимагання та хабарництво, задекларував у 2019 році два автомобілі Lexus, Audi Q7 і будинок у Чернівцях.

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