Совсем недавно КМУ полностью "перезагрузился" и реорганизовал несколько министерств.

За аграрную политику в Украине будет отвечать Тарас Высоцкий. Ранее он работал генеральным директором ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса.

Торговым представителем Украины стал юрист Тарас Качка. Он руководил "Украинским медиа центром реформ".

Павел Кухта - экономист, специалист в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы.

Новини Строительная отрасль ожидает от нового Министерства развития общин продолжение начатых реформ

Отдельный вопрос стоит о судьбе подконтрольных министерству предприятий, например Госрыбагентство Украины во главе с Ярославом Беловым.

Со слов моего анонимного источника из Кабмина, на должность главы Госрыбагентства рассматривают 3 кандидатуры: Владимир Мухин - бывший начальник управления Госагентства рыбного хозяйства в г. Киеве и Киевской области, Евгений Носальский - директор компании, специализирующаяся на рыболовном туризме и активно поддерживающая запрет промышленного вылова рыбы на внутренних водоемах Украины и Павел Гвозденко - заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Искренне остается верить, что с приходом новых лиц в рыбную отрасль нашей страны, начнет процветать не только это направление.

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