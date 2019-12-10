Результаты "встречи года" в Париже 9 декабря.

Договоренности, о которых шла речь, допускают двойное толкование и требуют разъяснений. Итак, в чем позитив, негатив и что делать?

Встреча Зеленского, Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона

Позитивно:

1. Зеленский грамотно и четко озвучил национальную повестку, выводы по выступлениям можно сделать такие:

1.1. Крым и Донбасс - это Украина;

1.2. Никакой федерализации Украины не будет;

1.3. Уступок по газу и обнуления победы Украины в судах над "Газпромом" не будет;

1.4. Передача Украине под контроль государственной границы - главное условие мирного урегулирования;

1.5. Переговоров на Донбассе с представителями фейковых "ЛДНР" Украина проводить не будет;

1.6. Расширяются полномочия миссии ОБСЕ - для круглосуточного контроля (сейчас - только днем).

1.7. С Донбасса надо вывести все незаконные вооруженные формирования, все иностранные войска;

1.8. Донбасс является "оккупированным";

1.9. Вопрос об амнистии преступникам и террористам не обсуждается;

1.10. Де-факто внешнеполитический курс Украины в отношениях с РФ остается тем же, что и все годы войны, "красные линии" четко соблюдены, мы сохраняем последовательность.

2. Обмен пленными должен состояться до 31 декабря. Но не "всех на всех". Путин сказал "установленными на установленных". Входят ли в категорию установленных гражданские лица в тюрьмах Донбасса? Входят ли в эту категорию заложники в Крыму? Если очередное обещание Путина приведет к освобождению какой-то части наших людей - это уже достижение. Хотя, напомню, Путин обещал Порошенко и Меркель провести "всех на всех" много раз.

3. Зеленский выступил на пресс-конференции просто отлично, и был гораздо убедительней кремлевского старца в публичном диалоге. Блестящий ответ дал Зеленский российской журналистке с заготовленным вопросам о необходимости переговоров с "ЛДНР". Мол, в Украину переехало 3 миллиона беженцев, и с этими жителями Донбасса президент общается каждый день, в смысле, что мнение этих представителей Донбасса ему важнее всего. Это был самый сильный эмоциональный момент пресс-конференции.

Негативно:

1. Путин добился подтверждение Зеленским обязательств по Минским соглашениям от 12 февраля 2015-го. Причем условия этого соглашения не позволяют составить дорожную карту и последовательность действий сторон, все по-прежнему зависит исключительно от доброй воли Путина.

2. Путин отказался допустить украинские силы на украинскую государственную границу.

3. Путин отказался проводить выборы на украинском Донбассе по украинским законам.

4. Путин отказался прекращать огонь российских войск по украинским солдатам и гражданскому населению Донбасса.

5. Путин отказался разрешить Украине ввести миротворцев на украинский Донбасс.

6. Обсуждался вопрос разведения войск еще в трех местах. Зачем разводить, если ничего по факту не меняется?

7. Путин продолжает агрессивные действия против Украины. Продолжается война, блокада Азовского моря, информационные операции.

8. Путин требует амнистии для российских военных и наемников РФ как обязательного условия мира.

9. Путин требует фактически признания Украиной "властей ЛДНР".

10. Франция и Германия по-прежнему никоим образом не будут давить на РФ и в переговорах остаются пассивными наблюдателями.

Какой вывод: Страна, которая выпрашивает мир у агрессора, никогда не будет пользоваться уважением агрессора.

Итак, что делать?

1. Переговорная позиция должна быть сформирована не из прошений, а из готовности к борьбе. "Планом Б" надо не угрожать, "План Б" надо реализовывать, тогда к нашим словам начнут относиться серьезно. И не надо строить никакую стену и придумывать несуществующую панацею. Стена у нас уже есть - это украинская армия. Только она защитит.

2. Украина должна наносить ущерб агрессору - посмотрите на пример войны "Нафтогаза" с "Газпромом". Государство объединило усилия, выработали реалистичную стратегию борьбы с "Газпромом", политического и юридического давления, пять лет ее реализовывали последовательно, добились победы в судах, сейчас преследуют "Газпром" в Европе и срывают его контракты. И потому с позицией Украине в газовом вопросе Россия впервые начала считаться.

3. Давайте начнем наконец-то профессионально воевать - без наступлений, от обороны. Чтобы не заробитчане в армию шли, а профессионалы. Начнем наконец-то не на словах, а на деле реформу армии на шестом году войны, дадим генералам доктрину локальной войны согласно действующим ограничениям, но поставим цель убивать не 30-40 наемников в месяц, а хотя бы 300-400. И тогда у Путина появится интерес к миротворцам. Израиль воюет 70 лет, и каждый год потери, гибнут солдаты, но это не стало тормозом в развитии страны. Иногда война неизбежна, и потери на войне неизбежны, а сильное государство эти потери минимизирует, и максимизирует потери врага.

4. Мы можем эффективно развиваться и во время войны. Государству нужна модернизация судебной системы, обороны и безопасности, необходимы стратегии, которые усиливают каркас государства, усиливают сопротивление. Всего этого Зеленский пока пытался избежать, в расчете на чудо, что Путин вдруг захочет под каким-то предлогом отказаться от оккупации. Чудес не будет - нацию и государство может построить только кровь, пот и тяжелый труд, разумные стратегии и длинная воля в их реализации.

Вывод:

Развеяны горы иллюзий у тех, кто начинал эти переговоры в надежде, что Путин начнет относиться к ним как к равным. И у тех, кто верил, что на встрече в Париже будет достигнут мир и Россия захочет прекратит войну по доброй воле.

Президент Владимир Зеленский должен задуматься о своем месте в истории. Не как человек, способный договориться с Путиным, а как человек, способный сделать Украину сильной. И только это заставит врага сесть за стол переговоров и искать мира на выгодных для Украины условиях.

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