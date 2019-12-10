Или, как минимум, переносится на весну. В целом же, результаты встречи лидеров "Нормандской четверки" в Париже оказались абсолютно предсказуемыми.

Попросту говоря, договорились еще четыре месяца договариваться по спорным вопросам, среди которых самые сложные касаются контроля границы, времени и условий проведения местных выборов в ОРДЛО. Все остались "при своих" и смогли "сохранить лицо" для внутренней аудитории: Путин Донбасс "не сдал", Зеленский Украину к ОРДЛО не присоединил.

Другой вопрос, были ли достигнуты тайные устные договоренности по закону об "особом статусе" и имплементации формулы Штайнмаера в украинское законодательство, о чем также идет речь в итоговом коммюнике. Но об этом мы вскоре уже узнаем по действиям и инициативам от "слуг" в Верховной Раде. Пока же очевидно, что будет продлен действующий закон "Об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО" и начнется подготовка к принятию нового закона до следующей встречи "четверки" в Берлине. Но этот процесс войдет в активную публичную фазу уже после новогодних праздников, когда тела и мозги украинских граждан будут слишком утомлены от затяжного марафона алкогольной и пищевой интоксикации для обдумывания таких сложных вопросов. А там уже и посевная…

Пока остаются неизвестными итоги "газовых переговоров", пожалуй, главной темы двусторонней встречи президента Зеленского с Путиным, но, судя по имеющимся комментариям исполнительного директора "Нафтогаза" Тимошенко, украинская сторона отказалась отказаться от своей победы в Стокгольмском арбитраже. А это было главным условием со стороны Кремля для начала переговоров о долгосрочном контракте по транзиту российского газа через Украину. Теперь, возможно, как крайний вариант, если стороны в ближайший месяц не договорятся, в январе нас ожидает очередная российско-украинская "газовая война", политические и экономические ставки в которой будут как никогда высоки. Захотят ли в Кремле после двух "морковок" в виде согласия на обмен удерживаемыми лицами применить к Зеленскому "кнут" в виде угроз перекрыть газовый вентиль и, тем самым, проверить, "не лох ли Володя", а "честный фраер", скоро узнаем.

В контексте будущих переговоров и по ОРДЛО и по транзиту крайне важно, что на следующие четыре месяца запасов газа в наших хранилищах Украине хватит, но вот выдержит ли президент Зеленский давление со стороны Франции и Германии, да и ЕС в целом, если этот сценарий станет реальностью. Ообенно если еще будут сильные холода.

Пока же можно с уверенностью утверждать, что "зрада", как и "Майдан", отменяется, а президент Зеленский может смело заносить себе в актив итоги встречи в Париже. Во-первых, он не перешел никаких заявленных накануне "красных линий" от оппозиции, тем самым может "выпустить пар" у наиболее активной и радикально настроенной части украинского общества, ожидавших от встречи капитуляции и повтора "Мюнхенского сговора" для Украины. Тем самым, лишив Порошенко оснований созывать "Майдан" и начинать волну протестов. Все отправляются на праздничный марафон. Во-вторых, Зеленский получил важный опыт ведения переговоров на столь высоком уровне со столь сложным соперником, при этом "вышел" из них без каких-либо имиджевых потерь. Более того, вполне может рассчитывать на рост своей поддержки среди населения в ближайшее время. Особенно, если обмен всех установленных удерживаемых лиц с ОРДЛО, - главное практическое достижение переговоров в Париже - состоится до Нового года.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся