ОСТОРОЖНО - longread

К годовщине Владимира Зеленского при власти был выпущен новый фильм о Зеленском при власти. Постараюсь кратко остановиться на тех моментах, которые меня как социально-политического психолога заинтересовали.

Для начала несколько пунктов про особенности коммуникации.

1. Преданность формату

Зеленский снова один в кадре. Он как бы с кем-то говорит, вернее даже отвечает на чьи-то вопросы, но в кадре – только Зеленский. Даже самих вопросов нет. Только ответы. Можно сказать, что перед нами тот самый формат "тесла-интервью". Понятно, что это сделано для того, чтобы каждый зритель ощутил себя собеседником президента. Но тогда следовало бы держать в кадре взгляд президента прямо в камеру. А он смотрит немного в сторону и возникает ощущение, что ты подслушиваешь чужой разговор.

Кроме этого, для меня очевидно, что такой формат удобен и комфортен в первую очередь самому Зеленскому. Он отвечает на те вопросы, на которые хочет отвечать. Даже на те, которые он сам себе задает. Идеальный моно-диалог с виртуальным собеседником без неприятных вопросов, но с отрежессированными ответами.

2. Взгляд снизу и говорящая голова

Операторы установили камеру где-то на уровне пупка президента. От этого кажется, что человек, с которым ты говоришь, выше тебя ростом и значительнее. Это автоматически настраивает на более серьезное восприятие той информации, которая будет транслирована человеком с экрана. Честно говоря, с точки зрения коммуникации такой визуальный ход очень груб, но довольно эффективен. Если уж у президента не сложилось с ростом, то у оператора сложилось с гибкостью. Невысоких политических лидеров в кабинетной обстановке всегда снимают именно так. Это распространенная практика. Путина показывают с камеры, установленной на уровне брюшной полости. А Медведев однажды при встрече с Шварценеггером был едва ли не одного с ним роста. Этим же грешили и невысокий Саркози, и Арафат, и многие другие.

Что огорчает гораздо больше, чем высота установки камеры, так это огромное количество эфирного времени с головой президента во весь экран. Я понимаю, что главная часть лица политика – это его брови и уголки губ. Они должны быть всегда хорошо видны, чтобы эмоция, изображаемая человеком с экрана, воспринималась без искажений. Однако лицо – не единственная часть тела, которую следует демонстрировать. Не менее важные части – это руки и грудь. Их тоже хватало, но забивать одной головой такое количество времени – это просто проявлять неуважение к зрителю. Нас слишком насильственно пытаются сделать заложником мимики президента.

3. Фрагментация фрагментов

Твиттер-политику, по большому счету, придумал Дональд Трамп. И она отлично "зашла". В команде Зеленского придумали новый видео-формат политической коммуникации. Я его для себя назвал "фрагментация фрагментов".

По-настоящему продолжительных кадров в интервью мало. В основном высказывания Зеленского состоят из большого количества склеек, иногда даже с разных ракурсов. И это универсальный метод повышения информативности сообщения политика. Дробя речь на отдельные кадры и удаляя все ненужное можно создать очень мощное, насыщенное сообщение любой эмоциональной или рациональной направленности. Мы видели, что не обработанные ответы вызывают странное чувство запутанности и неконкретности. В этом плане фрагментация – отличный выход.

Но дробить настолько часто, что даже одна фраза порой состоит из двух-трех кадров – это просто признавать неспособность президента высказывать свою мысль.

Что тут скажешь? Формат реального интервью с реальными людьми выглядит более честным, хотя и более старомодным. Новая команда регулярно ищет новые форматы и похоже, что основной костяк они уже обнаружили. Это монологи с виртуальным собеседником.

А теперь о более важном и пугающем одновременно. О системе ценностей и убеждений нашего президента.

4. я НЕ часть системы!

Владимир Зеленский став чиновником так и не стал чиновником. И он регулярно акцентирует на этом наше внимание, фактически считая это своей заслугой и отличительной особенностью. Очевидно, для него ключевая ценность – это возможность оставаться простым человеком, в противовес всему тому, что для него олицетворяют чиновники. Зеленский постоянно отделяет себя от системы.

Сопровождая размышления президента о коррупции и чиновниках, режиссеры фильма сделали интересную подборку из ранних турне президента по регионам, где он откровенно грубит этим самым чиновникам. Этот коммуникативный пассаж демонстрирует два ключевых фактора будущих конфликтов, свидетелями которых мы, как мне кажется, станем еще не один раз. Это ЦЕЛЬ и СПОСОБ.

Цель – то, что Зеленский считает важным на уровне своей личной идеологии – борьба со злом. В данном случае зло – это чиновники, государственные служащие, носители коррупции, в понимании президента.

Способ достижения цели – силовое давление. Демонстрируемые в видео-подборке эмоциональные пассажи Зеленского является всего лишь вербальной формой агрессии. Ключевой момент – это все равно агрессия! Здесь нет желания разобраться, нет готовности исправлять. Здесь есть желание обвинять и наказывать. Не случайно подобрана именно такая обличительная трансляция, в которой Зеленский выступает в роли обличителя и разоблачителя. И показанный в самом начале фильма фрагмент, в котором Зеленский на стадионе кричит "Я пришел поломать систему!" есть самое правдивое высказывание Зеленского. Он классический РАЗРУШИТЕЛЬ. Его внутренняя цель – разрушение! В данном случае – разрушение системы, которую он считает коррупционной (правда последний скандал с Ермаком показывает, что не все коррупционные системы одинаково коррупционны, некоторые президент готов терпеть).

Главная будущая беда не в том, что Зеленский не становится частью системы. Беда в том, что система это отлично понимает. И, как в физике, сила действия равна силе противодействия. Ждем саботаж и другие извращенные способы уничтожения президентских инициатив.

5. Порядок – это хаос! Хаос – это порядок!

То, что меня больше всего насторожило – это готовность назвать хаосом ту сложность, которую Зеленский не способен понять. Он вполне искренне не понимает почему ответственность за различные виды правоохранительной деятельности разграничена именно таким образом, почему правоохранительных органов так много. Но вместо желания разобраться он предпочитает именовать это хаосом. А с хаосом следует бороться – ограничивать его и замедлять. В исполнении человека, отличающегося от предшественников своей некомпетентностью в вопросах гос управления это выглядит как угроза. Не хотелось бы однажды проснуться в стране, в которой все полномочия по борьбе с внутренними угрозами сосредоточены в руках какого-то одного Авакова. Очень не хотелось бы. Было уже в нашей истории такое заведение – НКВД. Мало что хорошего из этого вышло.

6. Это построил Я!

В истории древнего Египта есть одна интересная фигура – фараон Рамзес Второй. Его называли Фараон-Строитель, так как большая часть исторических зданий, дворцовых комплексов, храмов и статуй было построено за время его правления. На всех этих творениях в доказательство этого виднеется картуш с надписью - "Это построил Я. Рамзес Второй".

Однако, как потом оказалось, картуш был единственным, что за время Рамзеса Второго построили. Он активно приписывал себе все, на чем не стоял чей-то чужой картуш. Приписывание себе чужого результата – вполне эффективный способ завоевания авторитета в глазах потомков.

В последнем фильме я увидел, что это отличный способ завоевать авторитет и в глазах современников. Особенно если современники не способны проверять достоверность фактов. Самое значимое нарушение этой достоверности, с моей точки зрения – приписываемая себе заслуга в строительстве дороги Мариуполь-Запорожье. И всего за 3 месяца. Примечательно, что несколько месяцев назад сам Зеленский в своем "тесла-интервью" говорил, что за три месяца было построено последние 130 километров дороги (то есть 30% от общего объема строительных работ). А ведь кроме этого нужно еще провести массу предварительной работы.

Интересная формируется динамика. Осенью президент приписывал себе 130 километров дороги (которая и так строилась до Зеленского и лично его заслуги или заслуги его кабмина в этом не было). Весной он присваивает себе всю дорогу, все 225 километров.

Что он припишет себе следующей осенью остается только гадать (завершение открытия "ОХМАТДИТ" уже принадлежит именно ему).

7. Продолжаем обещать!

В одном анекдоте рассказывается о трех письмах, которые старый руководитель написал новому. Многие этот анекдот знают. В первом письме старый советовал новому валить всю вину на него. Во втором – давать обещания. А в третьем рекомендовал сесть и написать свои три письма следующему руководителю.

В течении пятидесяти минут, которые длится этот рекламный ролик, Зеленский словно распечатал первые два письма.

Была масса обвинений "попередников". Это не удивительно, так как не является сугубо изобретением Зеленского. Процесс обвинения попередников фундаментален и несет массу полезных и необходимых для политика функций. Но даже здесь существуют определенные правила. Нельзя отрицать очевидное. Например, нельзя говорить, что завод Антонова не выпустил за последние годы ни одного самолета, если как раз за последние годы завод Антонова как раз и начал эти самолеты снова выпускать.

"Вторым письмом от Порошенко" стало стремление давать обещания. Ранее Зеленский уже попадал в неприятные ситуации, которые понижают его рейтинги до сих пор. Неудачные высказывание про "просто перестать стрелять" чтобы закончить войну и про четыре тысячи долларов в виде зарплаты учителям должны были научить Владимира Зеленского осторожнее обращаться со словами. Но и в этот раз он дал обещания, которые в сегодняшних условиях сложно будет воплотить в жизнь. Зеленский пообещал в этом году построить 220 новых приемных отделений. Звучит очень смело для страны с падающей экономикой и неконтролируемой пандемией. До приемных ли отделений будет нам в этом году?

И тут не совсем понятно, что это за пассаж с обещаниями?

Неконтролируемое желание понравиться? Тогда это говорит о том, что президент перепутал предвыборную компанию с отчетным периодом и в сфере его приоритетов по-прежнему актуально именно привлечение внимания.

Неспособность соотнести реальность и устаревшие планы? Тогда это больше к вопросу о существовании в режиме тотального информационного вакуума. И это уже не столько к президенту, сколько к его окружению. Если это так, то напрашивается вывод, что господин Ермак – это вам не стена Яценюка, он ничего не пропустит.

8. Государство – это Я!

Важен акцент на том, что президент ставит себе в заслугу. И здесь опять таки весьма тревожный момент. В плане заслуг Зеленский называет тот "факт", что наверху не берут взятки. Потом поправляет себя – "Я никого не поставил (на должности) за деньги!

То есть формируется интересная логическая цепочка, состоящая из двух вариантов:

А) Я не беру – значит и остальные не берут. Это про непререкаемую веру в своих, которая ничего хорошего нам не несет. Если президент настолько верит "своим", то страдать в итоге будут какие-то Леросы, а Ермаки получают сигнал, что сдержек и противовесов просто не существует.

Б) Наверху не берут, потому что я и есть этот верх. Как говорил один из французских Людовиков – "Государство – это Я!". И тут для нас тоже ничего хорошего в этой благой вести нет. Для высочайшего самомнения созданы все условия – самовлюбленность, вера в собственную непогрешимость, колоссальный успех, огромный кредит доверия и плотное кольцо лояльных подпевал. Так можно какой угодно контакт с реальностью потерять.

Что остается в сухом остатке после этих пятидесяти с лишним минут?

Остается моно-диалог человека, случайно оказавшегося на вершине власти. Остается тенденция к самолюбованию и приписыванию себе чужих результатов. Остается избегание острых и неприятных вопросов. И вера в собственную честность и человечность, как главные достоинства человека.

Пристегнитесь. Следующая станция – "Авторитарная"!