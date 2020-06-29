Італія надасть допомогу для ліквідації наслідків повеней в Україні, – МВС

Італія надасть гуманітарну допомогу рятувальникам, які ліквідують наслідки повеней в західних областях України.

Як сказано на сайті Міністерства внутрішніх справ України, таке рішення було прийнято італійською владою після звернення українського посольства в Римі.

"Відповідне спорядження та спецтехніку, а саме помпи, обладнані комплектом рукавів, мобільні генератори, рятувальні троси, квадрокоптери, каркасні намети з підігрівом на 10 осіб, костюми для підводних рятувальних операцій, надувні човни з моторами, 4-місні катамарани, рятувальні жилети та шоломи, портативні радіостанції та інше будуть застосовувати рятувальники ДСНС для ліквідації наслідків руйнівних повеней", – написано в повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив подяку за співпрацю і допомогу міністру закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

"Простягти руку допомоги другу у важкі часи – це справжнє співробітництво! Тільки так можна подолати біду, від COVID-19 до руйнівних повеней", – сказав Аваков.

Арсен Аваков. Фото - сайт МВС

Як писав OBOZREVATEL, країни ЄС і Ізраїль також надали допомогу постраждалим від повені в Україні.