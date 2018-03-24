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Італійський Сенат вперше очолила жінка

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В Італії обрали голів верхньої та нижньої палат парламенту. Марія Елізабетта Казеллаті з партії Сільвіо Берлусконі "Вперед, Італіє" стала першою жінкою, яка очолила італійський Сенат.Члени верхньої палати парламенту Італії - Сенату - у суботу, 24 березня, обрали спікером кандидатку від партії колишнього прем'єр-міністра країни Сильвіо Берлусконі "Вперед, Італіє" Марію Елізабетту Казеллаті, повідомляє агенція Reuters.

71-річна Казеллаті здобула перемогу в третьому раунді голосування - "за" проголосували 240 депутатів з 319-ти. Її підтримали голосами як сенатори від правоцентристської коаліції, так і представники лівопопулістського "Руху п'яти зірок". Таким чином, вперше в історії Італії спікером Сенату стала жінка.

Крім того, було обрано спікера нижньої палати парламенту - Палати депутатів. Ним став 43-річний Роберто Фіко з "Руху п'яти зірок". Його підтримали як однопартійці, так і правоцентристи - "за" віддали свої голоси 422 з 620 депутатів.

Нагадаємо, парламентські вибори в Італії відбулися 4 березня. Однак жодна з партій не здобула більшості в парламенті. Тому правоцентристи та "Рух п'яти зірок" вирішили укласти угоду, щоб поділити між собою пости спікерів у палатах. Оглядачі вважають, що відсутність явного переможця на виборах може стати перешкодою для формування нового уряду країни.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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