Этот текст прислали и попросили опубликовать подписчики группы Ихтамнет_м0209. Проект не несет ответственности за изложенное, не выступает ни в поддержку, ни против того, что хотели сказать авторы. Мы публикуем этот текст исключительно из соображений обеспечения конституционного права на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждения, гарантированного ст. 34 Конституции Украины.

Художественное произведение в трех актах. Все события вымышлены, а совпадения с реальными людьми – случайны. Но это не исключает того, что такое на самом деле могло быть.

Действующие лица:

Ермак – фактический руководитель Украины, друг семьи и бизнес партнер кадрового российского разведчика и получателя грантов от Президента РФ Эмануилова

Грантодатель друга семьи Ермака – х*йло, диктатор

Отчетополучатели – получают отчеты, дают указания их авторам, сидят в том же здании, что и грантодатель друга семьи Ермака

Козак – см. Отчетополучатели

Зеленский – известный актер, отыгравший 3 сезона роль президента Украины

Баранецкий – кум Ермака, Первый заместитель друга детства Зеленского

Лукашенко – действующий на момент начала описанных событий президент Беларуси, "последний" диктатор Европы

Бурба – на момент начала описанных событий руководитель военной разведки Украины

Бутусов – авторитетный военный журналист

Американцы – граждане демократической страны, имеющие дипломатическую неприкосновенность

Вагнеровцы – лица имеющие паспорта граждан РФ, которые участвовали в оккупации Россией части территории Украины, были свидетелями не только преступлений режима Путина против Украины, но и преступлений режима Путина против человечества, такие как сбитие пассажирского авиалайнера МН17 и убийство 298 гражданских лиц

Маша – личный помощник, ассистент и секретарь Зеленского, постоянно помогает ему быть в "тонусе", всегда держит в сумочке необходимые "стимуляторы", которые берет из дому (не путать с Мендель).

Саша – муж Маши, ранее руководивший центром реабилитации наркозависимых, гражданин Украины с 2016 года, с 2019 года – заместитель министра ВД по наркотикам, хороший семьянин, всегда все с работы несет в дом, чтобы супруге всегда было что положить в сумочку.

Мендель – будущая, но не совсем счастливая мать ребенка, плод которого мог быть подвержен процедуре аборта, если бы не религиозные авторитеты иудейского мира

Демченко – профессиональный мудак и приспособленец, соавтор "Харьковских договоренностей" 2012 года, первый заместитель секретаря СНБО – глава комитета по разведке

Машовец - заместитель главы ОП по вопросам обороны, как попал на должность не понятно, на должности, судя по всему, будет не долго

Подоляк – фанат Януковича, политтехнолог Медведчука, товарищ Ермака, антикризисный менеджер-коммуникационщик в ОПе.

Пролог

2019 год. Бурба думает, а почему бы не продолжить и дальше делать свою работу. Решает продолжать. Но специфика работы такова, что о ней должно знать всего несколько человек и то, только в части непосредственно их касающейся. В работе иногда помогают Американцы, потому что среди 298 убитых были, и граждане демократических стран и они заинтересованы получить свидетелей для Гааги.

Акт первый

Июль. Операция подходит к финальной стадии, вагнеровцы собраны, их признания о совершенных преступлениях собраны (для них это рассказ о боевом опыте), билеты куплены, пилот "наш".

Пора ставить в известность других лиц, без которых не обойтись. Военная разведка не уполномочена проводить процессуальные действия, задержания на территории Украины. Нужны следователи и опера, и спецназ.

Приходит Бурба к Баранецкому.

Бурба: дай "Альфу", и следаки что бы были.

Баранецкий: нах*я?

Бурба: надо, сам не уполномочен, будет не законно.

Баранецкий: так, а что ты хочешь?

Бурба: задержать 28 вагнеровцев, снять с самолёта. Я знаю, что 25 июля они приземлятся в Борисполе.

Баранецкий: не верю, они никогда не сядут.

Бурба: поверь, я все контролирую. Пилот наш. Эпилептик для виду есть. Все под контролем. 24 ночью заезжают в Беларусь и сразу оттуда на Турцию. Трабл на самолете, он садится в Киеве, на крайняк истребителями посадим. И тут альфа, все дела, ты красавчик, Зеленский красавчик. Потом еще и поменяем на наших пацанов.

Баранецкий: круто, но без санкции моего кума… ой... кхе… кхе… Я хотел сказать без санкции друга детства моего начальника я не могу. Надо совещание у Зеленского. Давай завтра сутра, там все расскажем покажем. Я только за. Альфа есть, следаки и опера есть. Все сделаем.

Кабинет Ермака

Ермак как раз по телеграму кому-то отправил очередной отчет. Звонит Баранецкий.

Ермак: алло

Баранецкий: привет кумэ

Ермак: здарова

Баранецкий: там Бурба хочет 30 россиян задержать, вагнеровцев, операция, все дела. Завтра ночью на Беларусь, оттуда сразу в Турцию, но самолет у нас посадят. Я сказал, что без тебя ничего делать не буду, в смысле без Зеленского (смеется).

Ермак: спасибо, молодец!

Ермак задумчиво смотрит на лежащий перед ним телефон, а в голове проносятся мысли одно мрачней другой: ооо-йой, задержание 30 россиян, воевавших, да еще свидетелей для Гааги, это очень не понравится другу моей семьи и его грантодателю, и моим отчетополучателям. Надо что-то делать.

Решительно берет трубку и набирает своего нового друга – руководителя канцелярии Лукашенка и рассказывает, поскольку ты мне друг и все дела, есть инфа бомба, к вам с России едут вагнеровцы, мы знаем о них, как заедут – сразу скажем.

Руководитель канцелярии Лукашенка гуглит: ага ГРУ РФ, Путин, Сирия, разгон митингов в Судане. Ооо! Придумал что Бацьке на завтрашнюю речь перед военными написать: "На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах. Так было в целом ряде стран, включая Ливию, Ирак, Сирию и стало только хуже. Это управляемый хаос".

24 июля. Утро. Беларусь. Марьина Горка. 5-я бригада спецназа

Лукашенко выступает, озвучивает подготовленный с вечера его канцелярией текст. Анонсирует заезд вагнеровцев в Беларусь, планируя позже рассказать, что майдан русские делают. Народ поверит и на протесты не пойдет.

В это время только готовится совещание в ОПе.

Акт второй

24 июля. Утро. Кабинет Зеленского.

Маша только закончила помогать Зеленскому взбодриться.

Заходит Ермак и говорит Зеленскому. Щас Бурба будет х*йню впаривать про вагнеровцев. Его операция сорвет перемирие, которое вот точно будет 27 числа, Козак "зуб дал". Но Вы можете, как всегда, принять свое мудрейшее решение, и сказать, что надо перенести операцию, пока мы в Минске не договоримся с той стороной о перемирии. Зеленский закончил потирать нос, и одобрительно кивнул.

В кабинет заходят, Бурба, Баранецкий, Демченко и Машовец.

Бурба рассказывает о текущем ходе операции, естественно опуская максимально все подробности как она организовывалась, какие силы и средства были задействованы для этого.

Ермак говорит, что это все х*йня, надо перенести на 30 число. Перемирие, обмен, Козак, все дела. Демченко в это время одобрительно кивает головой.

Зеленский принимает сторону кинопродюсера, который не снял даже ни одного шпионского фильма, при этом игнорируя мнение человека, который как минимум последние 5 лет только и занимается что провидением подобных операций (например Цемах – благодаря которому Сенцов сейчас на свободе и может свободно критиковать Зеленского).

Кабинет Ермака. Тот же день, полночь.

Не проходит и 15 минут, как Ермак отправил свой традиционный ежедневный отчет, как ему отвечают Отчетополучатели: ТЫ ДОЛБО*Б!!! Какой перенос операции? – отмена ее, они не должны покинуть нашу страну. И почему ты раньше не сказал?

Пока Ермак думал, как ответь, почему он долбо*б, приходит следующее сообщение: "Бл*ть, доложили, что они уже пересекли границу, 10 минут назад".

Ермак, несмотря на прохладный вечер и включённый кондиционер, заметно вспотел…

27 июня. Кабинет Ермака (зачеркнуто) Зеленского.

Прорыв! достигнуто долгожданное перемирие между ВСУ и полномочными представителями вооруженных формирований ОРДЛО – ставит в известность Ермак Зеленского.

Зеленский одобрительно кивает, пытаясь сделать максимально умную гримасу.

Ермак: вот я и пост подготовил, чтобы запилить на страничку.

- "а почему не Мендель?" - спрашивает Зеленский

- "так ей в кресле гинеколога не удобно набирать текст на айфоне" - отвечает Ермак.

Зеленский нервно закурил айкос.

Но понимаете, Владимир Александрович, - продолжает Ермака, - если мы 30 числа продолжим операцию и задержим россиян, то перемирию конец, и наши лучшие сыны и дочери опять начнут умирать.

Зеленский: да, этого нельзя допустить. Главное – мир.

Да-Да, Владимир Александровича, Вы как всегда крайне проницательны и бескрайне мудры – отвечает ему Ермак.

"И что же делать?" - произносит вслух Зеленский несложную мысль, что ему пришла в голову.

Ермак: ну, Владимир Александрович, я могу покорно исполнить Вашу гениальную идею – договориться с белорусами, что бы они задержали их у себя, в Белоруссии, а потому нам выдадут их. А мы их сразу поменяем на наших ребят, будет большой такой обмен. И наши российские друзья не обидятся, они будут думать, что это Лукашенко все мутит.

"Лукашенко?" - уточняет Зеленский.

Да, - отвечает Ермак, - дед такой забавный с усиками. Так что, - продолжает Ермак - я могу начать исполнять Ваше указание?

Какое? – уточняет Зеленский

Которое Вы мне только что поручили – отвечает Ермак, имея огромное желание хлястнуть ладонью себе лицо, потому что он уже объективно устал от этого, но вспомнив сериал "17 мгновений весны" и память подвигов своего отца в Афгане, сдержался.

Зеленский: ну раз поручил, значит делай.

Ермак, выйдя из кабинета, сразу отправляет список из 28 фамилий, имен и отчеств, а также дат рождения. В некоторых фамилиях опечатки. Дописывает комментарий: "группа людей с боевым опытом и опытом городских боев в условиях ограниченности ресурсов, что прибыла".

Беларусь, Минская область, ночь с 28 на 29 июля

Крики: всем лежать!!!, мордой в пол!!!, работает КГБ!

Вагнеровцы: покорно выполняют просьбу мужчин в форме и с автоматами с мигающими фонариками, зная из личного опыта, что нет смысла сопротивляться если у противника есть автоматические винтовки, а у тебя нет. Ложатся мордой в пол. Один из вагнеровцев (Бахтигараев) думает про себя, бл* я как чувствовал, что не надо было подписываться.

В тот же день ровно в 15.00 по МСК государственные СМИ Беларуси публикуют список с данными на 33 человека, 28 из которых такие же (с теми же опечатками в написании фамилий), что 79 часов назад кому-то отослал Ермак, и еще 5 человек только с указанием фамилий и имен, без отчеств.

Москва, здание работы Отчетополучателей, 16.00 по МСК

Отчетополучатель1: о, смотри, пригожинских долбо*бов задержали на Беллоруссии, дЭбилы, бл*ть!)

Отчетополучатель2: да точно, ну ниче, помаринуются немного, будет наука

Отчетополучатель1: так а че там, в чем дело?

Отчетополучатель2: щас выясню. Куда-то звонит по старому дисковому телефону спецсвязи, спрашивает, получает ответ, и делится с напарником – а это "Козырь" мутит, пытается бока свои исправить, этот долбо*б про*бал вовремя доложить.

Отчетополучатель1: дЭбил, бл*ть! Ну пусть обозначат там в телеге как обычно, что бы не думал, что он умнее всех.

16.11 МСК. телеграмм-канал "НЕЗЫГАРЬ":

"Информацией о готовящемся "прибытии группы людей с боевым опытом и опытом городских боев в условиях ограниченности ресурсов" поделилась СБУ с КГБ РБ за 12 суток до их задержания.

Перехваты АНБ контактов Пригожина и его ближайшего окружения стали нормой, возможно потому, что сам Пригожин этого хочет в рамках защиты собственного капитала в банках США и Сан-Марино.

Санкционировал передачу данных Минску лично Владимир Зеленский."

На следующий день еще один пост:

"Источник- Лукашенко принял решение о задержании группы россиян на основании доклада СБУ, а также материалов, переданных Макею сотрудниками иностранных посольств в Минске.

Одним из условий спецоперации была передача задержанных россиян Киеву. Сейчас украинская сторона готовит официальный запрос."

Киев, 30 июля, утро

Один из заместителей Генеральной прокурорши Украины получает смс-ку в телеграмме и пишет ответ: "да, конечно, я видел новости".

На следующую смс отвечает: "них*я себе, реально?! Круто!. Да конечно все сделаем, оформим в лучшем виде, завтра уже все направим".

31 июля Генпрокуратура Украины направляет представление прокуратуре Беларуси с просьбой об экстрадиционном аресте задержанных и выдаче их в Украину. Однако никакого ответа из Беларуси не пришло.

Киев, 3 августа, совещание в кабинете Зеленского. Присутствуют: руководитель страны, Зеленский, Бурба, Баранецкий, Демченко, Машовец, Маша

Ермак: так! И кто мне может объяснить, почему мне звонят Американцы и высказывают недоумения, почему операция по вагнерОВЦАМ сорвалась? Они что, в курсе? Откуда?

Машовец: молчит, но про себя смеется

Бурба: молчит, было бы смешно, если бы не было так грустно

Демченко: делает жест "рука-лицо", и думает про себя, на сколько же Ермак тупой

Маша: записывает сториз в инсту со своим новым маникюром.

Зеленский: Андрей Борисович все правильно, мощно, говорит, я с ним полностью согласен, я ему полностью доверяю, делайте все так как он говорит. После окончания озвучивания реплики Зеленский стразу смотрит вопросительным взглядом на Ермака. Тот ему еле-еле одобрительно кивает.

Бурба: а может стоит лучше задать вопрос кто слил операцию? Все шло идеально, пока об операции не пришлось рассказывать третьим лицам. Предлагаю всех участников совещания проверить на полиграфе, включая меня.

Ермак: Вы что не слышали, что Верховный главнокомандующий сказал? Совещание окончено! Все свободны!

5 августа. Сайт Президента Украины: указы о назначении нового руководства ГУР МО и еще одного верного соратника Портнова в ОПу.

Новый руководитель ГУР МО едя на "остров" в машине получает от Ермака смс-ку в телеграмме. Думает, хм, вроде ж он читается россиянами, почему Ермак пользуется телеграмом? Хотя, ему виднее.

Читает СМС: "Там тебя будут ждать у входа пару очень опытных и мудрых разведчика, назначай их своими советниками и предоставь полный доступ ко всем материалам, там не вникай в тонкости, они все будут делать сами, они знают что им делать, они будут помогать тебе руководить. Они очень опытные, поверь. Если будешь делать все что я тебе говорю, то на 14 октября получишь генерала".

Тот же день, вечер, место проведения отпуска Бурбы

Бурба получает сообщение на "Сигнал": тут заехали новые ребята, непонятно кто, требуют срочно предоставить материалы бывших и текущих операций.

Бурба пишет: "шлите нах*й всех".

Получает ответ: "они ссылаются на прямой приказ нового руководства, если мы не выполним его, то грозятся уволить нас или под трибунал отдать"

Бурба: "ладно, что ж теперь. И так все сорвали, почти. Предоставляй, только максимально зачисти следы задействованных сил и средств. Не, вообще скажи, что это все СБУ делала, мы только так, с краю стояли. Да и подчеркни, жирными и большими буквами – что это все сов. секретно".

Тот же день, 5 августа, 23.40, автомобиль Ермака

Ермак получает себе на телеграм фотографию "тэшки" с кратким описанием того, как организовывалась операция (СБУ обзванивали и вербовали в ЧВК "МАР"), в верхнем правом углу сфотографированного листка видна нижняя часть надписи (достаточно что бы прочитать) "ЦІЛКОМ ТАЄМНО".

Ермак не теряя ни секунды времени на прочтение, сразу пересылает Отчетополучателям, помня как его в прошлый раз разъ*бали. И только после этого сам прочитал. Только закончил читать, получает еще одну "тэшку" с грифом, случайно на глаз попадается слово "І.Гіркін", на долю секунды замирает, а потом судорожно тоже пересылает.

Москва. 5 августа. 23.44. Место работы Отчетополучателей.

В кабинете раздается телефонный звонок, сидящий там поднимает трубку старого советского аппарата и говорит, отвечая на вопросы жесткого властного командного голоса на том конце провода:

"Да, получил. Есть. Первую отправить в работу. Так... есть, сутки времени, понятно... Есть… "поссорить братские народы"… а Вторую? Да, в ФСБ, конечно. Есть… Слушаюсь!"

6 августа. 23.45. Интернет-издание "Комсомольской правды". Статья про "спецоперацию СБУ" по задержанию "добровольцев-богатырей".

14 августа. 32 гражданина РФ возвращаются на территорию РФ. А гражданин Беларуси Бакунович – остается в Беларуси.

В кабинет Зеленского заходит Ермак и достаточно энергично начинает: Лукашенко пид*рас, он поступил не по пацанский, он на*бал Вас! Чисто кинул как лоха, Но Вы же не Лох!!! Нельзя так! Давайте гневный пост запостим?

Зеленский: что и КАПС-ЛОКОМ можно?

Ермак: да и КАПС-ЛОКОМ)!

Зеленский, явно не скрывая восторженную неподдельную детскую радость: Наконец-то!

Акт третий

18 августа. 12.03 персональная страница в Фейсбук Бутусова

Появляется пост:

"Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал операции по захвату "вагнеровцев", отложенной главой ОП Ермаком…"

ОП, кабинет Подоляка

Подоляк читает пост Бутусова, в это время звонит телефон, он отвечает:

"Да, Андрей! Читаю вот... Да, пизд*ц… Да, полный… Я ебу, от куда он знает? Что делать?.., а я тут не при делах, это ты все, И что?.. Ну да, да… Ладно, щас буду думать… Ну конечно я согласую, я не ты, я сначала согласовываю, а потом делаю (смеется)".

Через некоторое время Подоляк получает сообщения:

"это все фейк, который разгоняю порохоботы, чтобы сорвать перемирие, и дискредитировать Ермака-Зеленского, у которых прорыв по достижению мира, хотят получить "балы" на 24 августа, Ермак не при делах и вообще все делает правильно";

"эта версия полностью соответствует российской версии, которая была опубликована на "Комсомольской правде" намного раньше - 6 августа, то есть через неделю после задержания. Каждый, кто ее поддерживает – поддерживает российские нарративы, подыгрывает врагу, их надо судить";

18 августа, 13.00, Москва, здание Отчетополучателей:

Отчетополучатель1: таааксс…, этому отправил, есть, но сами они там не справятся, хорошо, надо и рассылку для телеги сделать, что бы комик наш вечерком на досуге почитал тоже, и не обижался на "Тихого" слишком.

Отчетополучатель2: в смысле на "Козыря"?

Отчетополучатель1: это у вас он "Козырь", а у нас – он "Тихий"))

Отчетополучатель2: (смеется) ахах, настоящая межведомственная проститутка, на патриотической основе конечно же)))).

18.08.2020 13.19 "Политика Страны"

"Поэтому пока все это выглядит как кампания по дискредитации Ермака и Зеленского накануне 24 августа – на этот день Порошенко и националисты планируют массовые митинги. И тема с таким вопиющим "предательством" будет как раз к месту."

18.08.2020 18.26 "Резидент"

"Мы даже не стали разбирать этот фейк от Бутусова, которого советует всем читать Лещенко ведь это проверенная информация. Наши коллеги сделали хорошо и расставили акценты спецоперации СБУ, о которой никто не знал в Офисе Президента по одной причине, она существует в фантазиях алкоголика."

18.08.2020 21.42 официально ГУР МО

"В-третьих, очень подробную фейковую версию о якобы причастности СБУ к появлению "вагрнеровцев" в Минске опубликовали российские спецслужбы в российском издании "Комсомольская правда" 6 августа. То есть уже через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений России со стороны белорусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попыток повлиять на результаты выборов."

19.08.2020 09:42 "Резидент"

"Российские спецслужбы задействовали весь набор своих марионеток в нашей стране, чтобы продвинуть нужные Кремлю нарративы. Сейчас нужно объяснить внутреннему потребителю в Россие почему Лукашенко задержал украинцев, а лучший враг это украинские спецслужбы, у которых демонизированный образ. СБУ должно проверить Гончаренко, Соколовскую и Бутусова откуда у них информация и кто настоящий бенефициар кампании против Главы Офиса Президента."

19.08.2020 08.50 официально Ермак (ОП)

"Однак очевидно, що версія про участь українських спецслужб у появі російських бойовиків-найманців в Білорусі напередодні виборів з’явилась не в Україні, а в російських ЗМІ, а саме – в російській "Комсомольській правді" 6 серпня".

19.08.2020 12.09 официально СБУ

"Однак, як виняток, зазначаємо – дані стосовно участі СБУ у так званій "вагнерівській спецоперації" є звичайним фейком. А його першоджерелом, наголошуємо, більше тижня тому було саме російське видання".

20.08.2020 РоссСМИ

"Федеральная служба безопасности (ФСБ) помешала Службе безопасности Украины (СБУ) похитить и вывезти из России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Об этом говорится в пресс-релизе ФСБ"

Эпилог

Настоящее время. Место не установлено

Одиноко лежат несколько флешек и SD-карт, содержимое которых очень расстроит Отчетополучателей, а позднее – ляжет в мотивировочную часть обвинительных приговоров в отношении многих действующих лиц этой истории.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.