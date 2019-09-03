"Історичний момент" чи "ефект плацебо": як українці відреагували на зняття недоторканності з нардепів

Верховна Рада України 3 вересня проголосувала за законопроект про зняття депутатської недоторканності. Його підтримали 373 парламентарів.

Ця новина буквально підірвала український сегмент Facebook: її прокоментували як відомі політики, так і звичайні громадяни. Однак їхні погляди на важливу законодавчу ініціативу дещо розділилися.

"Вступаючи на посаду президента, я говорив: наша національна ідея – об'єднавшись, зробити неможливе. Сьогодні ми отримали підтвердження. 373 голоси за те, що вважалося неможливим більше 20 років – скасування депутатської недоторканності. Ми отримали парламент, в якому депутати не ховатимуться від закону, і суспільство, в якому відтепер не буде "касти недоторканних", – прокоментував успішне голосування президент України Володимир Зеленський.

"373 голоси – "за"! Фракція "Європейська солідарність" підтримала законопроект, тому що в цих умовах ми несемо спільну відповідальність, щоб забезпечити незалежність парламенту. Ні мені як п'ятому президенту України, ні "Європейській солідарності" немає чого боятися. Ми діяли в рамках закону, і мета нашого перебування у Верховній Раді ІХ скликання – рух країни в ЄС і НАТО. А це й означає верховенство права і рівність всіх перед законом!" – написав лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

Зі свого боку народний депутат України від "ЄС" Володимир Ар'єв також підтримав рішення Верховної Ради, проте попередив про небезпеку, яка криється за поспішним голосуванням.

"Депутатська недоторканність більше не є нормою Конституції. Водночас порушення процедури поставили це рішення під загрозу – у разі подання до Конституційного Суду є ризик скасування ухваленої щойно зміни. На жаль, заклики дотриматися процедури й уникнути загроз почуті не були. Але насправді особливо нічого поки не змінилося: імунітет є складовою закону "Про статус народного депутата", і поки в нього не внесуть відповідні зміни, все залишається, як було", – написав парламентар.

Подібну думку висловила і його колега по фракції, ексвіцеспікерка Верховної Ради Ірина Геращенко. Разом із тим вона підтримала сам факт необхідності зрівняння нардепів у правах зі звичайними громадянами.

"Рудимент недоторканності повинен бути скасований. Але важливо не скотитися до авторитаризму, щоб цунамі популізму й непрофесіоналізму не знесли українську демократію. Ми були у владі й в опозиції часів Януковича. І можу запевнити, що жоден мандат і корочка не рятували від кийків "Беркута". Але політичний імунітет – це не привілей нардепа, згідно з висновками Конституційного Суду і Венеційської комісії", – написала Геращенко.

Верховна Рада

"Європейська солідарність" ще раз звернула увагу колег у залі на ці висновки, на порушення регламенту, які можуть сприяти скасуванню цього голосування Конституційним Судом. Ми пропонували колегам врахувати зауваження Венеційської комісії та Конституційного Суду. На жаль, це не було підтримано колегами", – додала вона, кажучи про недоліки голосування.

А голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська взагалі висловила впевненість у тому, що блискавичне голосування за скасування депутатської недоторканності може вилитися в дуже серйозні проблеми для української демократії.

"Мантра про зняття депутатської недоторканності є ефектом плацебо щодо реалізації запиту на справедливість від народу України. Підігріте роками суспільство політиками бачить в рішенні про позбавлення імунітету парламентарів наближення їх до народу, або можливість притягнення до відповідальності за вчинення злочинів. Втім, вирішили рубати гордіїв вузол сокирою, а не вирішити проблему, зберігаючи баланс", – критично висловилася експертка.

Айвазовська нагадала, що європейські практики все ж передбачають переважно обмежений імунітет парламентарів, а не повну його відсутність. Також вона підкреслила, що Венеційська комісія зазначила, що "в політичній системі з вразливою демократією, такою, як в Україні, повне скасування недоторканності може бути небезпечним для функціонування й автономії парламенту".

"Уявіть, що через демократичний інститут виборів приходить до влади партія, яка не має ніякого інтересу просувати верховенство права, поважати меншість. "Червоні теки" будуть лежати на кожного для утримування на короткому повідку. Краще ж мати зашкваренних, але слухняних депутатів, ніж самодостатніх політиків, які дійсно представляють весь народ, а не обслуговують інтереси третіх осіб", – пояснила вона загрозу необдуманих до кінця дій нового парламенту.

Поза політичними і експертними колами думка про рішення Верховної Ради також сформувалося двояка – хтось сприйняв його як історичне, а хтось як показову ширму, за якою не буде ніяких кардинальних змін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Віталій Портников вважає, що бажання українців позбавити народних депутатів "імунітету" обернеться негативними наслідками – країна може скотитися в авторитарну систему управління. Він нагадав, що обидва українські Майдани відбулися, тому що їхні лідери були недоторканні.

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