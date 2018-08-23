Історичні упущення: Кучма назвав головні помилки часів Незалежності

Найбільшими помилками за час незалежності України стали відмова від ядерної зброї, втрата "історичного" шансу після Помаранчевої революції в 2004 році і прихід до влади Віктора Януковича.

Цю думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" озвучив колишній президент України Леонід Кучма.

"Те, як ми відмовилися від ядерної зброї та підписали Будапештський меморандум без справжніх гарантій безпеки від усіх великих держав. Ми (і я, і попередня влада, яка й розробляла цей документ) виявилися не готовими до того, що у світовій політиці такого рівня обіцянки можуть бути порожніми, що можливі такі лицемірство та цинізм", - заявив він.

Екс-президент розкритикував "бездарну кадрову і економічну політику" за часів президентства Віктора Ющенка.

"Те, як владою була згаяна енергетика нації після Помаранчевої революції, як бездарно проводилася кадрова та економічна політика у 2005-2006 роках. Це привело не лише до ганебного падіння темпів зростання, але й до зневіри та апатії народу. Історичний шанс тоді було втрачено", - підкреслив він.

Також Кучма з негативного боку наголосив на тому, як Януковичу дозволили узурпувати владу в 2010 році.

"Це привело до насильства над Конституцією, скасування політреформи, підписання Харківських угод, зрештою, і до відмови від асоціації з Євросоюзом. Якби суспільний спротив почався у момент цього фактичного перевороту, можливо, його наслідки були б не такими тяжкими", - уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Кучма назвав найпростіший спосіб закінчити війну на Донбасі.