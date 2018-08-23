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Історичні упущення: Кучма назвав головні помилки часів Незалежності

1.5тЧитати новину російською

Найбільшими помилками за час незалежності України стали відмова від ядерної зброї, втрата "історичного" шансу після Помаранчевої революції в 2004 році і прихід до влади Віктора Януковича.

Цю думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" озвучив колишній президент України Леонід Кучма.

"Те, як ми відмовилися від ядерної зброї та підписали Будапештський меморандум без справжніх гарантій безпеки від усіх великих держав. Ми (і я, і попередня влада, яка й розробляла цей документ) виявилися не готовими до того, що у світовій політиці такого рівня обіцянки можуть бути порожніми, що можливі такі лицемірство та цинізм", - заявив він.

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Екс-президент розкритикував "бездарну кадрову і економічну політику" за часів президентства Віктора Ющенка.

"Те, як владою була згаяна енергетика нації після Помаранчевої революції, як бездарно проводилася кадрова та економічна політика у 2005-2006 роках. Це привело не лише до ганебного падіння темпів зростання, але й до зневіри та апатії народу. Історичний шанс тоді було втрачено", - підкреслив він.

Також Кучма з негативного боку наголосив на тому, як Януковичу дозволили узурпувати владу в 2010 році.

"Це привело до насильства над Конституцією, скасування політреформи, підписання Харківських угод, зрештою, і до відмови від асоціації з Євросоюзом. Якби суспільний спротив почався у момент цього фактичного перевороту, можливо, його наслідки були б не такими тяжкими", - уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Кучма назвав найпростіший спосіб закінчити війну на Донбасі.

Особа
Леонід Кучма
Місце
Україна
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Валевич Борис
Валевич Борис
Самая большая ошибка Украины - это сам Кучма, он пошел по пути россии в сторону азии, отказался от ядерного оружия ...... и просто бандитствовал убивая с Литвином претендентов (Чорновил) и журналистов (Гонгадзе) - будь ты проклят мразь вместе с Литвином
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
куЧмо должно сидеть. в том числе и за узурпацию власти (референдум 2000 года).
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
безыдейная жизнь и есть причина этих и других ошибок, вы предали идею народа Украины, которая проиллюстрирована столицей Киевом, потому и камлаете с умным видом умножая свои же ошибки
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